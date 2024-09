Ayle si racconta e dice “Vivete una vita sana e cercate di volervi bene”

Ayle, cantante dell’edizione 2023 di Amici, si racconta in un lungo post su Instagram e analizza il periodo che ha vissuto e lo fa in modo critico e con un occhio verso il futuro.

Lo fa parlando di una parte di sè che non ha mai raccontato, lo stress fisico, le cattive abitudini che ti portano in un circolo vizioso, un loop che si ripete e che rovina la salute.

Guardando al futuro dice “La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi” e aggiunge “Vivete una vita sana e cercate di volervi bene”.

Un paio di mesi fa Ayle si è raccontato a noi in un’intervista che puoi riascoltare qui e in un certo senso aveva anticipato quanto postato in questi giorni.

Di seguito un breve estratto:

“La musica non può salvarmi dal problema però me ne fa parlare.

Parlare dei problemi è il primo passo per risolverli. La musica mi ha aiuto ad esternare quello che non riuscivo a dire neanche a uno psicanalista, è stato il mio punto di forza quando non sapevo con chi parlare e nessuno potesse ascoltarmi, allora mi ascoltavo da solo.”

Ayle racconta il momento difficile

Questo, invece, il nuovo post

Ciao a tutti

C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto

Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene

Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti

Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti

Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata

Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute

Ho capito che il piacere immediato non esiste, è solo un’illusione che le sostanze provocano

Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale

Detto questo, tornerò con nuova musica e non ho nessuna intenzione di fermarmi

La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi

Vivete una vita sana e cercate di volervi bene

Ayle