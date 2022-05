Astimusica: ecco la line up definitiva della manifestazione

Astimusica celebra quest’anno la sua 25a edizione. Per l’occasione, offre un programma di concerti che unisce classico e moderno, rock e pop, senza dimenticare le nuove generazioni. Dopo i primi nomi già annunciati, la manifestazione ha completato il cartellone comunicando l’intera line-up.

Astimusica ha luogo dal 7 al 17 luglio 2022 in Piazza Cattedrale, con la direzione artistica di Massimo Cotto. Notizia dell’ultim’ora è che la manifestazione inizierà con un’anteprima il 5 luglio. A inaugurare il Festival astigiano, sarà il concerto di Rhove, con Kuremino e Diss Gacha in apertura.

Ecco la line-up definitiva di Astimusica 2022

5 – Rhove – in apertura Kuremino e Diss Gacha

7 – Gianluca Grignani

8 – Rondodasosa con NKO – in apertura Trigno e NCL

9 – Piero Cotto

10 – Asti God’s Talent

11 – Pucci e Zurawski Band

12 – Bnkr 44 – in apertura Le Forbici

13 – Cristiano Godano – in apertura Lorenzo Semprini

14 – Fabrizio Moro, Matteo Romano

15 – Giovanni Allevi

16 – Ermal Meta

17 – Asti On Stage – Iso Band, Super Cerot Band, The Pillo’s Group

Prevendite online disponibili su Ticketone – Ciaotickets – Ticket Masters. Prevendite disponibili presso Teatro Alfieri – Libreria Alberi D’Acqua – Alfieri foto.

Astimusica è in collaborazione con Monferrato On Stage, Associazione Abbracciamo, Associazione Futura. Gli sponsor ufficiali sono Iren, Asp, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale della manifestazione, la sua pagina Facebook o il suo profilo Instagram.

