Astimusica 2022: in cartellone anche i live di Gianluca Grignani, Ermal Meta e BNKR44

Astimusica 2022. Fissate le date e i primi ospiti che animeranno dal 7 al 17 luglio in piazza Cattedrale la nuova edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Asti.

In conferenza stampa il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha annunciato orgoglioso…

Era impensabile che in questo periodo di rinascita della città non si riaccendessero le luci su piazza Cattedrale organizzando la 25^ edizione di Astimusica.

Asti sta riaprendo le porte ai cittadini e ai turisti e questa manifestazione è stata da sempre il fulcro dell’aggregazione musicale.

In qualità di direttore artistico ci sarà Massimo Cotto il quale ha dichiarato: “Dopo un periodo poco felice e non solo per la musica, anche quest’anno ho deciso di accettare, con orgoglio e felicità, la direzione artistica di Astimusica, una parte importante e un meraviglioso respiro della vita di tutti noi astigiani. Non un’ edizione ridotta, né a spina staccata, ma nuovamente un cartellone musicale di alto spessore“.

A lui si unisce il dirigente del settore cultura e manifestazioni del comune: “Se Massimo Cotto afferma che per lui sarà l’ultima edizione, per me questa è la prima da dirigente. È una grande soddisfazione dopo aver vissuto da sempre questa manifestazione da spettatore. La sfida è ottimizzare le scarse risorse interne puntando sulla sinergia logistica e artistica di tutti i collaboratori, organizzatori e sponsor“.

Astimusica 2022 si svolgerà in collaborazione con Monferrato On Stage, Associazione Abbracciamo, Associazione Futura. Sponsor ufficiali dell’evento sono Iren, Asp, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Ma veniamo al cast che unisce classico e moderno, rock e pop senza dimenticarsi delle nuove generazioni. Nelle prossime settimane verranno annunciati i nomi che completeranno il cartellone di questa attesa edizione della manifestazione.

Astimusica 2022 cast