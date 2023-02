Arisa mostra le sue fragilità ad Amici: "Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo, dopo un po' non ti senti più così forte..."

Momento di fragilità per Arisa nella puntata di Amici del 12 febbraio.

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda questa domenica. La presenza di Tiziano Ferro, l’ingresso nella scuola di Mezkal e Arisa che si apre con Maria De Filippi e il pubblico.

Nel corso della puntata la conduttrice si accorge che Arisa canticchia mentre Angelina si esibisce vincendo la possibilità di partecipare al Festival di Ferrara…

“Sì, io non faccio parte di quegli artisti che non hanno bisogno di provare, cioè io non sono Frank Sinatra Maria, bella Maria.

Anche io vorrei andare a questo Festival qui, io non vinco mai”

A questo Maria incalza:

“Volevo fare cantare Arisa con le due donne, Federica e Angelina…”

“Nooo” risponde la cantante…

“Ragazzi, voi dovete sapere che prima di tutto io penso sinceramente che sia Federica che Angelina siano molto più brave di me…”

Anche Rudy incalza Arisa, che invece vorrebbe provare prima di esibirsi e rimandare. “Arisa vado avanti, che devo fare? Mi guardi e non capisco…” continua la De Filippi e Rosalba si convince: Va bene ci provo…“.

Il pezzo su cui si esibiscono è Let it be.

Amici, le fragilità di Arisa

A fine esibizione Maria le dice che si è un po’ tirata indietro facendo cantare solo loro e Arisa le risponde con queste parole:

“Maria veramente, io non è che mi voglio… perché arriva un certo punto che devo sempre piangere. Io mi sento a volte sopravvalutata… ma non che voglia fare una cosa in televisione, spero che la taglierete…“.

“A volte tu ti senti inadeguata…” continua Maria.

“Si Maria… a volte proprio una merda di preciso. Non lo sono perché nessuno lo è in generale. A volte non mi sento così all’altezza ma ci sta perché a volte è anche la fortuna.

Uno può anche avere fortuna e poi basta…”

Su queste parole Arisa si commuove e inizia a piangere

Lorella Cuccarini si alza per abbracciarla e baciarla e il pubblico si alza per applaudire Rosalba. Lei continua:

“Lo dico con molta onestà. Cioè per dire se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto (con La notte .Ndr) io li ero veramente nel focus, ero in forze… dopo un po’, aveva ragione Tiziano, dopo un po non ti senti più così forte, le fai le cose però non ti senti più all’altezza. E preferisci lasciare spazio a dei ragazzi che hanno questo fuoco dentro e questa bellezza in tutto quello che fanno, di cui io sono grandissima fan…”

Angelina sente l’urgenza di parlare alla Prof:

“Ho proprio l’urgenza di dirlo perché questo discorso… è stato un onore cantare con te su questo palco… secondo me i grandi artisti sono deboli e sono umili, e questo è un esempio.”

Maria aggiunge: “Sbagli tutte le volte che parli così…”

Rosalba però si sente in un momento così… “Le mode vanno e vengono, si passa di moda. Poi in Italia Maria si invecchia prima”

“Arisa il talento non è una questione di moda” le dice Maria e Lorella, che pure ha avuto i suo momenti no, le ricorda che non esistono carriere che restano sempre all’apice e che per ognuno ci sono alti e bassi.

Maria ci tiene a ribadire: “Arisa, non ti abbiamo beccato ma ti abbiamo cercato!”

La delusione Sanremo e la nostra opinione

E qui arriva il punto, la delusione per Sanremo…

“Sta di fatto Maria che Amadeus sono due anni che non mi prende a Sanremo…”

Da una parte troviamo questa apertura senza filtri di Arisa una bella cosa, sopratutto se fatta in tv e e di fronte a tanti ragazzi che stanno iniziando la loro carriera, una lezione da apprendere che, non importa il successo che si ha, le cose vanno conquistate e riconquistate giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Dall’altro campo la frecciata risulta anche un po’ fuori luogo nei confronti di Amadeus, direttore artistico del Festival che la volle in gara nel 2021, tra l’altro consigliandole anche la scelta del brano, Potevi fare di più di Gigi D’Alessio, canzone che ha riportato la cantante al disco d’oro dopo alcuni anni un po’ sottotono.

Forse, fatecelo dire una delusione anche un po’ esagerata. Il fatto che Amadeus le avesse consigliato il brano è una cosa che non capita per tutti, un segno di stima da parte del Direttore artistico della kermesse.

Inoltre due anni senza salire sul palco di Sanremo non possono e non devono essere una tragedia visto che ci sono artisti, sopratutto donne, che da anni, anche venti, non riescono più a tornare al Festival, in questo caso realmente quasi come se fossero passate di moda.

“Sono due anni…” ribadisce Arisa e qui entra in campo Rudy Zerbi:

“Io te lo dico con tutto il cuore, significa che se tu non vieni presa a Sanremo non esisti come artista?

Tutti quelli che vengono qui, compreso Tiziano Ferro, ti dicono – sei un punto di riferimento. Io stesso ti ho detto che sei una delle più belle voci in Italia e tu stai a preoccuparti se qualcuno ti prende a Sanremo o no? Ma sticazzi, tu sei Arisa e lo sarai sempre, che caxxo.”

Maria, alla richiesta di Arisa di tagliare questo momento che catalizza l’attenzione su di lei e non sui ragazzi, conclude così:

“Vorrei che riflettessi sull’eventualità di tagliarlo perché veramente non ha senso…Quando Angelina ti dice per me è stato un onore condividere mezzo metro. non lo dice per plageria, lo dice perché è la verità.”

“Ti dico di tagliare perché io non voglio pù far vedere quelle che sono le mie debolezze e le mie perplessità io voglio andare fiera, voglio far finta che non ho niente dentro, come sto facendo adesso, voglio sembrare dura, voglio sembrare forte.”

La conduttrice in ogni caso alla fine è riuscita a convincere Arisa a non farle tagliare il momento.