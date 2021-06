Dopo Amici 20 Arianna Gianfelici torna con I Desideri e il singolo “Tutto il nostro folle amore” (testo e audio)

Arianna Gianfelici Tutto il nostro folle amore testo e significato del singolo che segna il ritorno della cantante, nota al grande pubblico per aver partecipato quest’anno ad Amici di Maria De Filippi, in cui collabora con I Desideri.

Questa nuova canzone arriva dopo la pubblicazione dell’inedito lanciato durante il programma, L’amore davvero,e il singolo Qualcosa di te uscito lo scorso marzo.

Tutto il nostro folle amore vede Arianna (qui la sua storia prima di Amici) al fianco del seguitissimo duo pop-rap partenopeo I Desideri ed esce per Discovery Lab/Sheky Group S.R.L.S. con distribuzione Believe Digital).

Questo nuovo brano è stato scritto da I Desideri, Alan Palmieri, Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci e sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Alessandro Viola ed Alessandro Boggi di Babeep Production, in uscita nei prossimi giorni.

La canzone anticipa l’album di debutto di Arianna Gianfelici, in uscita a Luglio.

Arianna Gianfelici Tutto il nostro folle amore significato

Il brano poggia su un attualissimo tappeto sonoro leggero e frizzante e mette al centro di tutto l’amore tra “speranze sul davanzale” ed “il trucco quando piango di felicità“; perché l’amore, “proprio come la pubblicità, arriva sul più bello” recita una delle frasi della canzone.

L’amore viene raccontato come un sentimento inaspettato, travolgente e totalizzante che ci fa riscoprire la meraviglia che si cela dietro ai piccoli gesti, a quelle impercettibili ma preziosissime azioni ed attenzioni quotidiane che riserviamo a chi ci fa battere il cuore, a chi scegliamo ogni giorno nonostante inutili diverbi e discussioni.

Arianna Gianfelici Tutto il nostro folle amore testo e audio

Diecimila cose da fare

Le mie speranze sul davanzale

Se il buongiorno è già dal mattino

Oggi è un gran casino

Siamo i soliti fuoriclasse

In materia di figuracce

Perché ridere è importante

Come dirsi tutto sempre

L’amore fa come la pubblicità

Arriva sul punto più bello

E noi siamo un colpo di fulmine eterno

Tutto il nostro folle amore

Che non se ne va

Come il trucco quando piango

Di felicità

Non mi stanco

Di bere dal tuo bicchiere

Di fare cose strane insieme

Di dirti che ci somigliamo

In ogni sbaglio che facciamo

Okay baby

Desideri

Pecché simm duj for e cap ca n’i può fermà

Agg decis ca stu cor mo ij l’agg amà

O saij m piac de fa chiagnr e felicità

E giur ca t regalass o munn p t fa restà

E se ti va chiama ancora quando quelle

Notti ti senti sola e un brivido ti sfiora

E batte forte il cuore

Nun po mai frnì

Tutto il nostro folle amore

Che non se ne va

Come il trucco quando piango

Di felicità

Non mi stanco

Di bere dal tuo bicchiere

Di fare cose strane insieme

Di dirti che ci somigliamo

In ogni sbaglio che facciamo

E litigare sulle scale

E fare pace in ascensore

Non si vede neanche al cinema

Tutto il nostro folle amore

Tutto il nostro, Tutto il nostro folle amore

Che non se ne va

Come il trucco quando piango

Di felicità

Non mi stanco

Di bere dal tuo bicchiere, Di fare notti in bianco insieme

Di dirti che ci somigliamo

In ogni passo che facciamo

Sij proprij tu chell ca ij vogl affianc a me

Sij proprij tu chell ca s sbagl cu me

Pcché st’uocchij m’ann fulminat o cor

E si m vas tu saij ca m mann for

Penso a te quando si spegne la città

Se sbagliamo sai che a volte capita

Sai che non ti colpirei nell’anima

Un tuo sorriso è tutto quello che mi va

Tutto il nostro folle amore, Tutto il nostro

Amore