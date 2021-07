Dopo l’esperienza ad Amici 20 Arianna Gianfelici pubblica il suo primo EP

Arianna Gianfelici, a poche settimane dall’uscita del singolo Tutto il nostro folle amore feat. I Desideri (ve ne abbiamo parlato qui), lancia il suo primo album.

Dopo l’avventura ad Amici 20, conclusasi nella fase pomeridiana del programma, è uscito il 9 luglio scorso per Discovery Lab/Sheky Group S.R.L.S/Believe Digital, Arianna.

Il disco è composto da 8 tracce e tra queste ci sono anche tre brani già editi: L’amore davvero presentato ad Amici e presente anche in una versione acustica, Qualcosa di te e Tutto il nostro folle amore.

Arianna è prodotto interamente da Alessio Fiorucci coadiuvato da nomi noti della musica italiana come Jason Rooney, Alan Palmieri, Gianmarco Grande, Federico Fabiano, Alessandro Forte, Niccolò Verrienti e Daniele Conti, tutti artisti che si sono messi al servizio dalla vocalità incisiva e graffiante di Arianna Gianfelici.

I brani raccontano tematiche diverse e ben distinte, ma saldamente unite dal filo conduttore della quotidianità di una giovane donna. Un faccia a faccia in musica con le proprie fragilità ed i propri punti di forza, che molto spesso collimano e si fondono, facendo scaturire gli uni dalle altre, dando vita ad un processo di crescita inaspettato ma al tempo stesso naturale e spontaneo.

Ecco come ne parla Arianna Gianfelici:

“Con questo album ho voluto trasmettere un messaggio di entusiasmo nei confronti della vita, anche nei momenti di difficoltà ed incertezza.

Non sempre ci troviamo davanti situazioni semplici, non sempre le cose vanno esattamente come vorremmo, ma ciò non significa che dobbiamo rimanere inermi: occorre imparare a sfruttare a nostro favore anche le avversità, soffrendo a volte, certo, ma rimanendo fedeli a se stessi, ai propri valori, ai propri sentimenti.

Ringrazio gli autori per aver colto pienamente il mio universo interiore ed aver scritto dei testi che mi rappresentassero al 100%. Credo molto in questo progetto e spero possa arrivare al pubblico così come è arrivato a me dall’inizio, dritto al cuore, sincero, autentico“.