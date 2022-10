Cristiano Maglioglio da Tale & Quale Show lancia un appello per Antonino Spadaccino al Festival di Sanremo

Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, si sta distinguendo come la rivelazione di questa nuova edizione di Tale & Quale Show al punto che Cristiano Malgioglio, giudice del programma, si è davvero sbilanciato per lui con un appello ad Amadeus per il Festival di Sanremo.

Il cantante ha già vinto due puntate su due del programma. La prima cimentandosi con T’innamorerai di Marco Masini, la seconda con Leave a light on di Tom Walker.

Del resto il talento di Antonino Spadaccino, tra le vocalità più belle in Italia, non è una novità. L’artista dopo aver vinto Amici nell’edizione 2004/2005, ha inciso diversi album. Prima Antonino nel 2006 quindi Nero indelebile nel 2008.

In seguito Maria De Filippi, da sempre affezionata all’artista gli ha dato una nuova possibilità e il cantante si è aggiudicato la gara Io ci sono, svoltasi all’interno di Amici nel 2011. Ne è seguita la pubblicazione dell’EP Costellazioni (2011) diventato poi, con l’aggiunta di nuove canzoni, Libera quest’anima nel 2012.

Dopo altri anni di pausa Antonino è tornato con una produttrice d’eccezione, Emma Marrone. La collaborazione ha dato vita all’album Nottetempo nel 2016. I due avevano già collaborato nell’album precedente quando Emma scrisse per lui Resta ancora un po’, canzone che nella versione incisa dalla Brown si è aggiudicata il disco d’oro.

L’ultimo progetto discografico di Antonino Spadaccino è l’album di cover natalizie, Christmas del 2020. Tra le altre esperienze da segnalare anche un provino, con tanto di Standing ovation, a X Factor Uk.

Fatto sta che il grande successo non è ancora arrivato, forse anche per un repertorio spesso al sotto delle potenzialità della sua voce, una vocalità per cui, va detto, non è semplice scrivere.

Antonino spadaccino e il sogno Sanremo

In tutti questi anni Antonino ha spesso provato ad accedere in gara al Festival di Sanremo non riuscendoci. Un assist importante gli è arrivato nella prima puntata di Tale & Quale Show. Dopo la sua esibizione il giudice Cristiano Malgioglio ha infatti affermato:

“Antonino viene da una scuola molto importante, dalla grande MariaDeFilippi, hai vinto Amici. E sei bravissimo, te lo assicuro, sei bravo, mi piace questa tua voce radiosa. Se tu mi permetti io parlo al nostro caro amico Amadeus – Caro Amadeus una voce così con un ragazzo così straordinario… – se hai una bella canzone presentati a Sanremo. È un peccato che un ragazzo con una voce così straordinaria non debba far parte della musica leggera con tanti cani che ci sono in giro “

Nella seconda puntata è stato Antonino a chiedere qualcosa a Malgioglio…

“Vorrei chiedere a Cristiano… Cristiano scrivi per me?”

La risposta di Cristiano è stata netta e sicura:

“Io scrivo la canzone per te, già ce l’ho e la mandiamo ad Amadeus. Ecco, lo faccio, promesso“

L’appello di Cristiano Malgioglio è stato molto forte e ha riscosso il plauso del pubblico anche, va detto, sul web qualcuno ha criticato che un giudice di un programma Rai si spendesse pubblicamente, anche in nome della sua amicizia con il direttore artistico del Festival, per un cantante.

Polemiche a parte quel che è certo è che Amadeus, è noto e dimostrato da tante scelte fatte nei suoi primi tre anni di Sanremo, non si farà influenzare da questo appello come ha sottolineato anche Carlo Conti…