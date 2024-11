Antonella Ruggiero rivisita 9 arie famose in “Puccini?”

Antonella Ruggiero torna sulle scene musicali con il disco Puccini?, la cui uscita è prevista per il 29 novembre 2024. L’opera, già disponibile in pre order, è un omaggio al grande compositore toscano a 100 anni dalla sua morte.

Puccini? rientra nel percorso di produzione sperimentale intrapreso negli ultimi anni da Antonella Ruggiero, insieme a Roberto Colombo. L’album è una rivisitazione dell’opera di Giacomo Puccini, mossa dal desiderio di azzardare e percorrere territori sconosciuti. Lo spirito del disco è espresso dal titolo, nel quale il nome Puccini è seguito da un punto di domanda. Il solo nome del compositore avrebbe costituito una informazione di carattere neutro sul contenuto dell’album. Invece, Puccini? con il punto di domanda rappresenta anche graficamente l’avventura dall’esito ignoto, compiuta da Antonella Ruggiero.

“Ho immaginato Puccini che, ascoltando queste particolari trasposizioni, si sia divertito ad uscire dal territorio granitico del mondo dell’opera, diventando a sua volta protagonista di se stesso nei giorni nostri”, ha dichiarato l’artista a proposito dell’album.

Puccini? è il risultato di un lavoro iniziato nel 2001 con un primo avvicinamento al mondo e alle arie di Giacomo Puccini. Ha fatto poi seguito un percorso di riletture in ambito elettronico, con la collaborazione di Francesco Buzzurro alla chitarra classica. La scelta del repertorio è stata fatta seguendo l’amore per le singole arie, sia per soprano, che per tenore, modificandone le tonalità originali. Alla fine, la decisione è stata di pubblicarne nove.

Antonella Ruggiero, la tracklist di Puccini?

Ecco la tracklist dell’album, disponibile su CD, Vinile e in Digitale:

1. Recondita Armonia (Tosca)

2. E lucevan le stelle (Tosca)

3. Ch’ella mi creda (La fanciulla del west)

4. O mio babbino caro (Gianni Schicchi)

5. Sogno d’or (Sogno d’or)

6. Chi il bel sogno di Doretta (La rondine)

7. Nessun dorma (Turandot)

8. Signore, ascolta (Turandot)

9. Coro a bocca chiusa (Madama Butterfly)