Antonella Ruggiero e Oleksandr Iarmola cantano “Povera Patria (o zemle maty)” a sostegno del popolo ucraino

Antonella Ruggiero e Oleksandr Iarmola insieme in Povera Patria (O Zemle Maty) per testimoniare la loro vicinanza al popolo ucraino in questo momento difficile di guerra.

Dalla collaborazione tra i due artisti nasce infatti una versione italo-ucraino del celeberrimo brano di Franco Battiato.

Povera Patria (O Zemle Maty) è disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Collaborazione nata da un’idea del compositore Franco Eco, per dare un piccolo contributo in queste giornate di sofferenza.

Il testo è stato riadattato da Oleksandr Iarmola insieme alla giornalista ucraina Iryna Panchenko, che attualmente vive in Italia.

La giornalista ha inviato la sua traduzione artistica del testo originale e su di essa l’artista ha creato il testo finale, fortemente influenzato dalla guerra in Ucraina.

Franco Eco ha successivamente arrangiato e prodotto il brano.

Mix e mastering sono stati affidati a Roberto Colombo, mentre Fabrizio De Masi si è occupato dell’artwork.

Le parole di Antonella Ruggiero e Oleksandr Iarmola

Antonella Ruggiero:

“Insieme ad Oleksandr Iarmola diamo un contributo, seppur piccolo, attraverso il canto e le parole scritte da Franco Battiato, per testimoniare la nostra vicinanza alla gente dell’Ucraina che sta vivendo questo dramma. Estendo la mia vicinanza anche alle popolazioni dell’Iran e dell’Afghanistan, anch’esse sottoposte a vessazioni inimmaginabili per noi che viviamo in una condizione privilegiata, nonostante le gravi difficoltà in cui ci troviamo. Qualsiasi altra parola è superflua” Oleksandr Iarmola:

“Franco Battiato è un musicista molto interessante, lo chiamerei Frank Zappa italiano. Cantare questa canzone è stata una sfida e un esperimento interessante per me, perché qui sia la musica che lo stile di canto sono molto diversi dal mio”

Se vuoi scoprire come è nato il progetto clicca in basso su continua.