Anteprima video: i Malvax presentano il nuovo singolo “Manifestazione D’Affetto (L’Attivista)”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 25 ottobre, Manifestazione D’Affetto (L’Attivista) è il nuovo singolo dei Malvax, band composta da Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica), Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria) e Jurij Cirone (basso). Il videoclip è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia.

“L’obiettivo di questa canzone non è quello di schierarsi a destra o a sinistra, sopra o sotto, ma quello di schierarsi a favore di chi ha ancora degli ideali puri, ideali che nel 2024 sono completamente soffocati da una ricerca estetica vuota di qualsiasi significato.

Ci siamo dentro anche noi, ci siamo dentro tutti. L’attivismo, che sia per voi giusto o che sia per voi sbagliato, provoca movimento e – di sicuro – restare fermi non è una soluzione. Non è la nostra soluzione.

Crediamo fortemente che, stando in silenzio, non possano essere cambiate le cose che non funzionano, anzi possono solo peggiorare. A volte, anche portare allo scontro due forme di pensieri lontani e diversi può portare alla nascita di nuove idee costruttive verso il cambiamento”.

malvax, “manifestazione d’affetto (l’attivista)”: IL VIDEOCLIP IN ANTEPRIMA

Come in Monster’s & Co i mostri vengono assoldati dalla Monster’s Inc per ottenere il sostentamento energetico per la loro città, spaventando i bambini, così in Una Manifestazione D’Affetto (L’Attivista) i Malvax vengono assoldati da un ipotetico comando centrale per contrastare le rivolte degli attivisti.

Lo scopo? Quello di zittire e fermare l’opinione pubblica per stanare sul nascere una qualsiasi ideologia che si discosti da quella del governo centrale (tutto questo ovviamente deve trasparire in modo velato, senza alcun riferimento reale o politico per mantenere l’ironia del film d’animazione in questione).

Ed ecco che il video si apre con una prima fase di addestramento da parte di un funzionario del governo, vestito con un camice bianco, un elmetto blu (per citare il film) e un tablet / quaderno per monitorare l’andamento dell’allenamento e dare indicazione ai Malvax.

Finito l’addestramento, oltre ad ottenere le proprie salopette, i membri della band dovranno affrontare “il boss finale”, ovvero un gruppo di attivisti con la missione di fermarli.

Una volta sul posto della protesta – in concomitanza con l’arrivo dello special della canzone, che è un crocevia ideologico fondamentale in quanto cambia la prospettiva: da “contro” gli attivisti si passa a “pro” attivisti – il gruppo di attivisti di dirige verso i Malvax in modo imponente e quasi filmico.

A questo punto, però, la band si rende conto di stare facendo un errore e si ribella al comando centrale, togliendosi le salopette e passando dalla parte degli attivisti.