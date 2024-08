Il 5 settembre Annalisa porta il suo vortice, e una scaletta ricca di successi e ospiti, su Canale 5

Annalisa Tutti in Arena, il concerto su Canale 5, scaletta e ospiti.

La notizia era stata data nel pieno dell’estate… Mediaset è pronta a inaugurare la stagione televisiva 2024/2025 con una serie di concerti tra cui quello che ha visto Annalisa debuttare all’Arena di Verona a maggio scorso.

Durante lo show si potranno ascoltare quasi trenta canzoni e ascoltare i duetti con tanti colleghi di Annalisa. Da Elisa a Giorgia, da Irama a Ernia.

