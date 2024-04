Annalisa, il vortice ci ha travolti al Forum di Assago: la recensione del concerto

C’è stato un tempo, pure piuttosto lungo (si parla praticamente di dieci anni) in cui Annalisa Scarrone non è riuscita a spiccare il volo come si sarebbe meritata. Per un ampio arco temporale, iniziato con il suo secondo posto ad Amici 10, l’artista ha continuato a lavorare duramente sulla sua immagine e la sua presenza sul palco, diventando una delle tanti interpreti della musica pop italiana al pari di artiste altrettanto valide quali Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri o Noemi. Certo, non che non sia mai riuscita a prendersi le sue soddisfazioni (i suoi Festival di Sanremo, particolarmente quello 2018, parlano da soli) ma alcuni hanno sempre avuto la sensazione che le mancasse qualcosa per completare il puzzle.

Alla fine a spiccare il volo c’è riuscita, eccome, come d’altra parte racconta anche lo stupefacente intro del suo attuale tour nei palazzetti italiani, che la vede scendere dall’alto con un effetto scenico davvero molto suggestivo (e che si è da poco concluso). Tutto è iniziato con il cambio di immagine e stile coinciso con l’uscita della mega hit “Bellissima“, il primo step di un percorso che ha portato Annalisa, nel 2023, a diventare l’artista italiana più ascoltata in assoluto e una vera e propria icona per la comunità LGBT, e non solo.

All Music Italia ha avuto la fortuna di farsi trascinare nel vortice (come recita il titolo del suo ultimo disco) in occasione della seconda e ultima delle tappe milanesi della sua attuale tournée. E lasciatecelo dire, è stato un viaggio effettivamente travolgente, proprio come un tornado.

Annalisa conquista (di nuovo) il Forum di Assago: la recensione

Dopo la tappa dello scorso 10 aprile, l’artista ligure è tornata a calcare il palco del palazzetto meneghino per la terza volta con uno show che ha ricalcato molto quelli precedenti, se non fosse che per il 2024 ha aggiunto in scaletta anche “Sinceramente“, il suo pezzo in gara a Sanremo 2024. Il pubblico, neanche a dirlo, era in visibilio, ma d’altra parte è anche normale: nessuno, come Annalisa, è riuscito in quest’ultimo anno e mezzo a conquistare un pubblico così vasto e affezionato, forse neppure Elodie.

Il repertorio di Annalisa è quantomai variegato, e come i fan più fedeli ben sanno è ricco di ballad intense e molto valide (è il caso di “10“, o di “Una finestra tra le stelle”), alle quali è stato dedicato un adeguato spazio all’interno dello show. Inutile negare, tuttavia, che la vera magia si è creata quando agli archi si sono sostituiti i sintetizzatori dei pezzi del suo ultimo disco, “E poi siamo finiti dentro al vortice“. E in quel momento lì, quando si alzano i BMP, non ce n’è più per nessuno.

Annalisa, con una voce che definire impeccabile sarebbe riduttivo, è stata in grado di trasformare il Forum di Assago in una discoteca, impreziosendo il suo live con le partecipazioni di Rose Villain (su “”Eva+Eva”) e La Rappresentante di Lista (che, come ha Sanremo, l’ha accompagnata per “Sweet Dreams“). Uno spettacolo travolgente e di respiro internazionale, quello della cantante, che in questi nuovi panni, un po’ psichedelici e un po’ alieni, ha finalmente trovato la sua misura.

Questa sera Rose ospite al Forum da Annalisa 🖤🐍🍎 pic.twitter.com/e763Xt824t — Rose Villain News (@rosevillainnews) April 29, 2024

Scaletta Annalisa Forum di Assago Tutti nel vortice nei Palasport Tour 2024

Euforia La Crisi a Saint-Tropez Se avessi un cuore Un domani Ragazza Sola Direzione la vita Movimento lento Bye Bye Rosso Corallo Tsunami Mon amour Diamante lei e luce lui Una finestra tra le stelle Vento sulla luna Walking on the moon Nuda Stelle Bollicine Tropicana Disco paradise Il mondo prima di te Dieci Sweet Dreams con La rappresentante di lista Eva + Eva con Rose Villain Ti dico solo Bellissima Sinceramente Indaco violento

Credits immagine di copertina: Warner Music Italy