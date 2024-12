Annalisa e Tananai sono le guest star di “Natale Like A Deejay”, la canzone di Natale di Radio Deejay

Già disponibile on air, sui canali social e web della radio e su Deejay TV (canale 69 DDT), Natale Like A Deejay è l’attesissima canzone di Natale di Radio Deejay, che vede il coinvolgimento di tutti gli speaker e i deejay dell’emittente, ma anche di due speciali guest star: Annalisa e Tananai.

Cover del classico Somethin’ Stupid di Frank Sinatra e Nancy Sinatra del 1967, celebre per la versione di Robbie Williams e Nicole Kidman pubblicata nel 2001, il brano è stato adattato in chiave natalizia da Rocco Tanica in due versioni: la “Deejay edit“, cantata da tutti i deejay della radio con un cameo di Annalisa e Tananai, e la versione in rotazione radiofonica da lunedì 9 dicembre, che è cantata esclusivamente da Annalisa e Tananai, di nuovo insieme dopo il grande successo estivo di Storie Brevi.

“Quest’anno gli auguri di Natale li facciamo insieme a due delle personalità più amate nel panorama musicale italiano: Annalisa e Tananai“, ha dichiarato il direttore editoriale e artistico di Radio Deejay Linus.

Poi, ha aggiunto: “Ormai una vera tradizione natalizia e caso unico nella radiofonia italiana, dal 1994 coinvolgiamo artisti e musicisti con tutti i nostri speaker e deejay per impacchettare al meglio brani che possano segnare i ricordi del nostro pubblico nel periodo dell’anno più amato. L’attesa ogni volta è talmente alta che già da agosto riceviamo richieste di informazioni su quale sarà il brano natalizio dell’anno“.

Le due versioni di Natale Like A Deejay saranno accompagnate da due diversi video, firmati da Matteo Curti e Davide Fara, con la fotografia di Pietro Baroni, girati nello studio CR49 di STS Communication di Bresso e negli studi Warner Music Italy di Milano.

Nei prossimi giorni e fino al 25 dicembre è prevista inoltre una programmazione ad hoc con tutte le canzoni realizzate da Radio Deejay in questi tre decenni, insieme ai grandi classici natalizi.

“NATALE LIKE A DEEJAY” con annalisa e tananai: IL TESTO

Io penso che il Natale non è tale

Se a Natale non ti abbracci con me

E non mi fai lo sguardo quello bello

Che significa non amo che te (oh madonna, Linus)

Ma intanto che la neve ci accarezza

Passa in radio una canzone che

Di voce in voce vola e cuore a cuore

Ti sussurra quanto I love you

Devi credermi se dico che il Natale

È ricorrenza importantissima

Se non festeggi arriva Santa Claus

Con una grana noiosissima

(“oh oh oh, niente regali!”)

Natale è stare insieme in un maglione troppo grande avvoltolati noi due

Tenersi caldo con i baci e come l’asinello

Dirsi “t’amo, pio bue”

Poi fare aperitivo al bar presepio

O andare a spasso per i passi miei

Le regole son queste, coccolarsi per le feste

Like a Deejay

Buon Natale

E non dimentichiamoci il buon anno

Merry Christmas

Eh, buon Natale cumpa’

Love is a place

Tanti auguri regaz, buon Natale

Ve lo dico in cinese: shèngdàn kuàilè

Krismasi njiema (swahili)

Fate per bene mi raccomando, che babbo natale vi vede

Eh, mangiate anche i canditi

Ragazzi auguri, ve voeuri ben!

Io sono come te, siamo comete

Che si illuminano avvolte di blu

Siam polvere di stelle nella notte di Natale

Innamorati di più

E mentre disegniamo un cuore sulla neve

Ho un favoloso déja-vu

Di musica leggera dalla radio

Che accompagna questo I love you

Di te che prendi le mie mani e non mi lasci mai

Perché non vivrei (“indovina la prossima rima!”)

…e tin ton tanti auguri a tutti quanti festeggiando Like a Deejay

Auguri

I love you

Foto di copertina di Pasquale Croce