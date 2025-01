ANNA, un 2024 sfavillante per l’artista femminile con più certificazioni e copie vendute dell’anno

Con l’arrivo della classifica FIMI/GFK, ANNA si conferma l’artista femminile con più certificazioni e copie vendute dell’anno.

Il suo ultimo album, VERA BADDIE, ha infatti stazionato per ben 9 settimane alla #1 della classifica degli album più venduti, risultando il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante il 2024, nonché il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna.

Ma non è tutto! Di fatto, VERA BADDIE è stato certificato triplo disco di platino, portando l’artista ad ottenere – nel 2024 – un totale di oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

A questo proposito, di seguito riportiamo tutte le certificazioni ottenute dai singoli brani contenuti all’interno dell’album:

TRIPLO DISCO DI PLATINO

30°C

DOPPIO DISCO DI PLATINO

TT LE GIRLZ feat Niky Savage

BBE feat Lazza

DISCO DI PLATINO

I Love It feat Artie5ive

Hello Kitty feat Sillyelly

DISCO D’ORO

Una Tipa Come Me

Tonight

ABC feat Tony Boy & ThaSup

BIKINI feat Guè

Vieni dalla Baddie (Interlude)

Chica Italia feat Sfera Ebbasta

ANNA, “VERA BADDIE”

Scritto interamente da ANNA, l’album VERA BADDIE ruota intorno alla figura della baddie, ovvero una ragazza indipendente, promotrice del self-empowerment, dolce, impenitente, libera, senza censure e conscia delle proprie fragilità così come dei propri difetti, che sa però tramutare in punti di forza.

Ed è forse anche grazie a questo immaginare che, nel week-end di pubblicazione, il disco ha debuttato alla #3 nella classifica mondiale degli album su Spotify (risultando anche il disco più ascoltato di una rapper in tutto il globo), permettendo ad ANNA di battere anche due record: quello delle 9 settimane consecutive alla #1 della classifica album FIMI/GFK (non succedeva dal 2008 ad un’artista femminile, ndr) e quello di avere contemporaneamente un album e un singolo in prima posizione nelle rispettive due classifiche (non succedeva dal 2015 con Adele, che aveva dominato le classifica del nostro Paese con l’album 25 e la sua Hello).

I traguardi raggiunto non finisco però qui! ANNA è infatti anche l’artista donna con più brani andati alla #1 della classifica singoli FIMI/GFK in questo decennio (Bando, Cookies N’ Cream con Guè & Sfera Ebbasta, EVERYDAY con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier e 30°C)., nonché l’artista femminile più ascoltata del 2024 con un totale di oltre 7 miliardi e mezzo di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 41 dischi di platino e 9 dischi d’oro.

Infine, quest’anno ANNA è stata premiata dalla testata Billboard Italia come Donna dell’Anno e il prossimo anno sarà ai Billboard Women In Music Awards a Los Angeles, accanto alle più grandi star internazionali, per ricevere il premio Global Force.

ANNA, VERA BADDIE TOUR 2025: le date