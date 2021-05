Da Emis Killa a Danti... Anna Tatangelo rinasce con l'album "Annazero"

Anna Tatangelo nuovo album annunciato. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa in questo articolo… l’ex “ragazza di periferia” è pronta a tornare con Annazero.

A pochi giorni dal lancio del singolo Serenata Anna Tatangelo ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, un punto di inizio, Annazero, previsto per il 28 maggio e già disponibile in pre-save qui.

Anna tatangelo nuovo album

ANNAZERO rappresenta per Anna una rinascita completa, come una fenice che risorge dalle proprie ceneri. Un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero.

Nel disco Anna si avvale di produzioni urban di spicco come quelle di Emis Killa e Danti.

Questa la tracklist dell’album e i produttori:

Appartamento – Prod. Frenetik & Orange Sangria Ft. Beba – Prod. Danti Non Mi Tocca – Prod. Danti Serenata – Prod. Dat Boi Dee Menomale – Prod. Livio Cori Se – Prod. Mago Del Blocco Come Mai Ft. Martina May – Prod. Mixer T Fra Me E Te Ft. Gemitaiz – Prod. Mixer T Guapo Ft. Geolier – Prod. Dat Boi Dee Anna Zero – Prod. Emis Killa

Con questi brani Anna Tatangelo cambia pelle, misurandosi con un flow del tutto inedito. Un percorso cominciato quasi per gioco circa due anni fa grazie alla collaborazione con Achille Lauro. Un cambiamento anche estetico come dimostra la copertina del disco che potete ammirare qui a seguire.