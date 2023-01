La replica di Angelo Calculli alle accuse del CEO di Orangle Records: “Quanto affermato è calunnioso, ci saranno conseguenze”

Nei giorni scorsi un comunicato stampa fattoci pervenire da Goigest e da noi pubblicato in forma di notizia qui informava sui nuovi progetti della Milanok3 seguiti da uno dei membri dello società, Angelo Calculli.

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del suddetto articolo siamo stati contatti via mail da Christian Cambareri, CEO dell’etichetta discografica Orangle Records, il quale ci chiedeva spazio per specificare che alcuni degli artisti citati avevano contratti in essere con la sua etichetta e in cui attaccava il signor Calculli. All Music Italia, da sempre contro ogni tipo di censura, ha pubblicato senza alterare in nessun modo il contenuto della missiva di Cambareri pure prendendone le distanze e dando piena disponibilità per una replica.

Dopo una prima replica da parte di Calculli e dell’artista Candyvan, il signor Angelo Calculli ci chiede di poter specificare quanto segue e di pubblicare il suo pensiero senza apportare modifica alcuna e così facciamo.

Preg.ma All Music Italia.

Per mio nome e per conto della Mk3 preciso quanto segue:

Il comunicato ad opera della Orangle e del su Ceo ( società campana con nomi e qualifiche all’americana) è meritevole di tempestiva ed immediata querela.

A riguardo la società ed io personalmente abbiamo già conferito tempestivamente mandato all’Avv. Vittorio Costa a procedere in tal senso!

Invero è provabile con testimonianze e documentazione che mai la Mk3 pur avendo regolare contratti in vigore abbia mai trattenuto artisti giovani emergenti. Vedi Uelo, Ivan di Monopoli, vedi il collettivo Fsk Satellite e ne potrei citare altri.

Non solo: MAI ABBIAMO FATTO SOTTOSCRIVERE CON LA NOSTRA SOCIETÀ CONTRATTI EDITORIALI! Quello che scrive la Orangle è vergognoso oltraggioso e calunnioso e ci saranno indubbie conseguenze. Proprio la Orangle ha come prassi far firmare artisti anche editorialmente senza versare alcun corrispettivo ma rifugiandosi dietro asseriti investimenti mai rendicontati.

Quanto all’eliminato da Achille Lauro risparmio ogni commento rispetto ad una asserzione falsa e di sola finalità folkloristica. Mi auguro che anche il Presidente Alboni prenda seri provvedimenti e colgo l’occasione per allertare i giovani artisti e diffidare di questo tipo di persone di cui non si sa nemmeno se e dove hanno una sede o degli studi di registrazione. I nostri sono in piazza Bausan a Milano.

Vorrei aggiungere che Mk3 da lavoro diretto a 6 persone e a 20 persone di indotto

Cordiali saluti Angelo Calculli

Data la possibilità ad entrambe le parti in causa di replicare All Music Italia non pubblicherà altro sulla questione invitando i protagonisti ad affrontarne i dettagli nelle sedi secondo noi più appropriate, quelle legali.

Foto di copertina fornita da Angelo Calculli