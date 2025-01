Angelina Mango torna sui social: “Sono viva ed è una bella scoperta”

Dopo aver annunciato, lo scorso 23 ottobre, di doversi fermare per prendersi cura di sé, “mettendo la salute al primo posto“, e aver dovuto – di conseguenza – annullare sia il tour italiano che quello europeo, Angelina Mango torna sui social con un carosello ed una riflessione, che non dovrebbe passare inosservata.

Di fatto, negli ultimi anni si è affermata sempre di più la tendenza a documentare qualunque cosa accada sui social, anche se di irrisoria importanza, trasformando la propria quotidianità in un calderone dal quale attingere continuamente per creare contenuti social.

Il risultato? Se non “posti” nulla per un po’, smetti di esistere. Ed è proprio questo il focus della riflessione fatta da Angelina, che scrive:

“A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente, mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva ed è una bella scoperta.

Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina, anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica 1, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9″.