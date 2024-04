“Smile” e “Another world” sono i due inediti presentati da Angelina Mango al Fabrique

Mercoledì 17 aprile Angelina Mango si è esibita per la prima volta al Fabrique di Milano. Per l’occasione la cantautrice ha annunciato la data di uscita del suo primo album, “Poké melodrama“, e cantato in anteprima due brani che saranno contenuti nel progetto… “Smile” e “Another world“.

La scaletta di questa speciale data che anticipa la partenza del tour estivo e il ritorno nei club previsto per l’autunno, ha riservato diverse sorprese compresi alcuni brani del passato di Angelina mai pubblicati prima ovvero “Estranea” e “Le Frasi d’amore”.

Come già fatto con le date del 2023, appuntamenti in cui la cantautrice presentò per la prima volta live “Fila indiana”, anche in questa occasione Angelina Mango ha voluto far ascoltare in anteprima nuova musica. Per la precisione due brani ovvero “Smile” e “Another world“, canzoni che saranno contenute nel disco in uscita per LaTarma Records/ADA Music Italy/Warner Music il 31 maggio.

A questi brani si aggiungeranno probabilmente “Fila indiana“, “Che t’o’ dico a fa” e i brani che ha anticipato nelle scorse settimane sui social, “Uguale a me” e “Cup of tea“.

Nell’attesa ecco i testi dei due inediti cantanti al Fabrique.

ANGELINA MANGO SMILE TESTO

SMILE

un giorno incontrerò Dio

e col sorriso in volto gli dirò che nonostante tutto sto da Dio

che ho riso ai funerali

ho pianto ai matrimoni

che strisciano aquiloni

dei cobra ti innamori

perché il contatto umano è come carta vetrata ta

tanto mi ci sfrego forte

con le impalcature nella testa

palazzo in costruzione

mente disabitata

ma restano le impronte nel cemento sulla strada

una bambina di sei anni

il sorriso gigante

mi viene incontro e dice:

“lo sai che anche mio padre sta nel cielo come il tuo?”

mi tremano le gambe

vorrei essere più grande

ma forse lei, certo che lei

più grande

di me

perché sa cos’è importante

basta che tu smile

mi butti giù

ma non smetterò mai di smile

e mi fa male

ma fa più male

se non smile

mi butti giù

ma più lo fai più faccio smile

più faccio

ora scendo per strada

gioco a campana

non ho l’età ma (non lo sapevo)

lividi e graffi

mani e ginocchia

faccia da schiaffi (giù le mani tu)

qual è l’età per fare l’adulta?

occhiali di Prada (???)

tranquilla mamma

non torno a casa

sono randagia

gli angoli della bocca salgono

e salgono

e scalano la mia faccia

e saltano

io faccio solo smile

mi butti giù

ma non smetterò mai di smile

e mi fa male

ma fa più male

se non smile

mi butti giù

ma più lo fai più faccio smile

più faccio smile

ora scendo per strada

gioco a campana

non ho l’età ma

lividi e graffi

mani e ginocchia

faccia da schiaffi

qual è l’età per fare l’adulta?

occhiali di Prada

tranquilla mamma

non torno a casa

sono randagia

e faccio smile

ANOTHER WORLD TESTO

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo

ma t’aggia ra primm nu poc r’acqua

pecché so la padrona di casa

all’at lat lu munn m parla

ma a casa sua po su addivient un’estranea

è cosí che funziona

qui la gente si sposa e dopo s’innamora

tu cammini per aria e poi salti su a terra

sui fili della luce

funamboli che barano

giocano a testa o croce

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo (another world, another world)

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo (another world, another world)

corro sotto le luci di tokyo olé olé olé

ma dimmi perché mmh

vedo solo con il terzo occhio olé olé olé

corro sotto le luci di tokyo olé olé olé

ma dimmi perché mmh

vedo solo con il terzo occhio olé olé olé

vieni che ti porto

trova un altro posto

a qualunque costo