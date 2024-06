Parte col botto il nuovo album di Angelina Mango: è il nono miglior debutto mondiale del week end su Spotify

Venerdì 31 maggio è uscito per LaTarma Records/ADA/Warner Music, Pokè melodrama, il primo vero album di Angelina Mango. Il progetto è riuscito in un’impresa non di certo facile per un progetto pop al femminile… il debutto nella Top 10 mondiale Spotify “Top Albums Debut Global“.

Forte anche della promozione derivata dalla vittoria con La Noia al Festival di Sanremo 2024 e della conseguente partecipazione all’Eurovision (settimo posto), il disco della Mango ha portato a casa ottimo risultati già nel primo giorno di uscita.

Dopo il giorno di uscita il numero di stream è salito, considerando i brani già editi (La noia, Fila indiana e Che t’ò dico a fà) a più di 125 milioni di stream sul solo Spotify di cui due solo nel giorno della release.

Venerdì 31 maggio erano 7 i brani presenti nella Top 200 della nota piattaforma streaming di cui 2 in Top 50. Ottimo l’esordio anche su Apple Music (4 brani in Top 30) e su Shazam dove La noia e il nuovo singolo, melodrama, sono molto alte nella classifiche di Italia e Spagna.

Tra l’altro il video clip di melodrama conta ad oggi oltre 1.600.000 views su YouTube e il brano, tra streaming audio e video, ha superato 5 milioni di di stream complessivi in una settimana.

Di sicuro il risultato più importante, come sottolineavamo all’inizio di questo articolo, è il debutto in Top 10, precisamente al nono posto, della classifica “Top Albums Debut Global” un risultato che viene spesso raggiunto dagli artisti italiani… ma di genere maschile e urban/rap.

Ora non ci resta che attendere le classifiche FIMI di venerdì 7 giugno per capire se Angelina Mango riuscirà a conquistare anche il primo posto, il primo della sua breve carriera, nella classifica degli album FIMI.