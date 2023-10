Angelina Mango, fuori il videoclip ufficiale del nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store da venerdì 6 ottobre, “Che t’o dico a fa’” (LaTarma Records / BMG – qui il testo), il nuovo singolo di Angelina Mango, ha anche un videoclip ufficiale.

La giovane cantautrice è energia, colori e movimento ed ecco che nel videoclip del brano – da una produzione di Borotalco.tv per la regia di Asia & Nicola – Angelina si trova tra le strade di un mercato popolare e si muove lentamente tra le note iniziali della canzone, che esplode poi in un sound travolgente.

L’artista sceglie così di ballare sopra quel mondo piatto che ci vorrebbe diversi da come siamo e, proprio per rendere questo concetto, nella seconda parte del videoclip – tra le chiacchiere di una cena che soffoca la creatività – Angelina trova il coraggio di alzarsi per ballare: è la sua rivoluzione, la sua fuga dal parere degli altri, alla ricerca di sé.

I numeri da record di Angelina Mango

“Che t’o dico a fa’” è il miglior debutto femminile solista del 2023 con quasi 200mila stream in 24 ore, in Top20 su tutte le piattaforme digitali e #1 in classifica su iTunes.

La cantautrice conta inoltre 6.7 milioni di like su TikTok, dove il suono di questo suo nuovo singolo è già stato utilizzato oltre 20mila volte, diventando virale sin da subito con dei risultati senza precedenti, così come l’anteprima del videoclip ufficiale, che ha conquistato in poche ore più di 1 milione di views.

Angelina, Voglia di Vivere Tour: le date

Con otto appuntamenti live già sold-out nelle principali città italiane, Angelina Mango è pronta per il suo primo tour nei club, Il Voglia di Vivere Tour, prodotto e organizzato da Live Nation.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate: