Angelina Mango annuncia l’uscita della versione in spagnolo di “Melodrama”

Il 2024 è stato, senza alcun dubbio, l’anno d’oro di Angelina Mango che, proprio oggi, ha conquistato il disco di platino con il brano Melodrama, di cui – a partire da venerdì 20 settembre – sarà disponibile una nuova versione in spagnolo, che sarà accompagnata da un videoclip realizzato ad hoc.

La giovane cantautrice – che vanta già dieci dischi di platino e cinque dischi d’oro – è dunque pronta a consolidare ulteriormente il suo feeling con il pubblico spagnolo, che la attende al Brava Madrid Festival di Madrid, dove si esibirà il giorno di uscita del brano.

La Mango, d’altro canto, non è la prima volta che si cimenta in una tale operazione. Lo scorso maggio Angelina ha infatti pubblicato una speciale versione in lingua spagnola de La Noia, realizzata in collaborazione con Álvaro de Luna.

INCETTA DI CERTIFICAZIONI PER ANGELINA MANGO NEL 2024

Quest’anno Angelina ha fatto incetta di certificazioni. La cantautrice ha infatti ottenuto:

4° disco di platino per Ci Pensiamo Domani

3° disco di platino per La Noia

2° disco di platino per Che T’O Dico A Fa

1° disco di platino per Melodrama

1° disco di platino per Voglia di Vivere (EP)

(EP) 1° disco d’oro per poké melodrama (album)

(album) 1° disco d’oro per Fila Indiana

1° disco d’oro per Mani Vuote

Sono dunque ben quattro i brani contenuti all’interno del primo album di inediti della cantautrice ad avere ottenuto una certificazione.

ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024: LE DATE

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB // SOLD OUT

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL // SOLD OUT

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX // SOLD OUT

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

EUROPEAN CLUB TOUR: LE DATE

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA – HANSA 39 // SOLD OUT

1 novembre 2024 – COLONIA – ESSIGFABRIK // SOLD OUT

3 novembre 2024 – LONDRA – 02 ACADEMY ISLINGTON // SOLD OUT

4 novembre 2024 – BRUXELLES – LA MADELEINE

6 novembre 2024 – FRANCOFORTE – ZOOM

8 novembre 2024 – PARIGI – LES ETOILES // SOLD OUT

9 novembre 2024 – PARIGI – LES ETOILES // SOLD OUT

11 novembre 2024 – BARCELLONA – RAZZMATAZZ

13 novembre 2024 – MADRID – SALA CHANGO

I biglietti per il Brava Madrid Festival di Madrid e per il tour europeo sono disponibili al seguente link.

Foto di copertina di Andrea Bianchera