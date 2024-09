Angelina Mango: “Non mi fisso sul genere di una persona se mi innamoro”

Ieri sera, sabato 7 settembre, si è tenuto a Padova la serata conclusiva del Pride Village Virgo, alla quale ha partecipato in veste di ospite d’onore anche Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 con La Noia. In questa occasione, la giovane artista ex Amici ha rilasciato sul palco una dichiarazione per molti versi inattesa, che ha mandato in brodo di giuggiole una grossa fetta del suo affezionato fandom.

Angelina MANGO al Pride Village: “Non mi fermo a guardare il genere di una persona se mi innamoro”

Con in mano la bandiera dell’orgoglio LGBTQIA+ e con indosso un cappellino coordinato, Angelina ha risposto ad una domanda posta dalla sua intervistatrice arrivata proprio dal suo affezionatissimo pubblico, per la prevalenza femminile. Sono infatti in tante a voler sapere se, prima o poi, l’artista potrebbe anche innamorarsi di una donna.

Queste le parole con cui Angelina Mango ha letteralmente guadagnato un’ovazione:

“Ovviamente sì. Ma certo. In questo momento penso ci si possa innamorare di tutti. Sicuramente non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro.“

Le donne che però sognano di poterla sposare in questo momento, purtroppo, dovranno mettersi l’anima in pace. Angelina ha infatti confermato che il suo cuore è tuttora impegnato e che quindi, come dissero i Bravi ne I Promessi Sposi del Manzoni, “Questo matrimonio non s’ha da fare”. Da tempo, infatti, sappiamo che Angelina è felicemente fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista originario di Potenza.

Angelina torna in classifica con Olly

Nel frattempo, la cantante continua a godersi il successo dei suoi ultimi pezzi. Dopo l’ottimo riscontro di Devastante, che ha ad oggi vanta oltre 53 milioni di stream, Angelina ha di recente raggiunto la 22° posizione della classifica giornaliera di Spotify con Per due come noi, pezzo in collaborazione con Olly prodotto insieme a JVLI, un brano che parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali”.

Credits foto copertina: Ufficio stampa Wordsforyou