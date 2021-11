Andrea Sannino sarà Renato Carosone nel musical Carosone l’americano di Napoli

Andrea Sannino cantante e attore si conferma un artista versatile, fedele alla natura di cantante napoletano, nel valorizzare la storia e la cultura partenopea.

Il suo singolo Abbracciame, brano simbolo del lockdown ha raggiunto oltre 50 milioni di visualizzazioni ed un Disco d’Oro.

Interprete di Renato Carosone sia come attore sia come cantante, attore nella serie storica Un posto al sole, tre brani in altrettanti film nazionali e molto altro.

Recentemente è stato anche ospite della cena di gala a sostegno dei progetti della Andrea Bocelli Fondation, a cui erano presenti eccellenze campane come Salvatore Esposito, Peppino di Capri e Cannavaro e dove Andrea Sannino si è esibito davanti al grande tenore.

A settembre è uscito nelle sale cinematografiche il film di Alessandro Siani Benvenuti in casa Esposito in cui la colonna sonora è di Andrea Sannino. Ciento Rose è il brano scritto insieme ad Alessandro Siani, Mauro Spenillo e Pippo Seno.

Nei prossimi film di Natale ci saranno altri due brani realizzati e cantati da Andrea Sannino.

Chi ha incastrato Babbo Natale che sarà il film di Alessandro Siani e Christian De Sica e Belli ciao di Pio e Amedeo.

Andrea Sannino – Carosone, l’americano di Napoli

Andrea Sannino è pronto a tornare al Teatro Augusteo di Napoli con Carosone l’americano di Napoli.

Musical scritto dal giornalista Federico Vacalebre, per la regia di Luigi Russo che racconta la storia del grande musicista napoletano.

Il musical lanciato ad aprile 2021 fa interpretare ad Andrea Sannino Renato Carosone anche nel CD a lui dedicato.

Album che raccoglie le canzoni più significative di Carosone, l’americano di Napoli.

In scena con Andrea Sannino anche Raffaele Giglio, Giovanni Imparato, Claudia Letizia, Geremia Longobardo e Forlenzo Massarone.

Carosone, l’americano di Napoli è un musical verace, ma internazionale, retrò, ma moderno, costruito intorno all’attualità della lezione del Maestro di Torero, di cui nel 2020 è caduto il centenario della nascita.

Carosone, l’americano di Napoli – CAST

Il cast che accompagnerà Andrea Sannino è composto da una compagnia teatrale giovanissima, con band e DJ in scena, con un corpo di ballo electroswing, che interpreta la storia del più moderno dei musicisti italiani, dei suoi complici Gegè Di Giacomo e Peter Van Wood, da Fred Buscaglione alle maggiorate di altri tempi pronte a ballare come novelle Maruzzelle.

Gli arrangiamenti musicali sono di Lorenzo Hengeller. Remix di Gransta MSV.

Coreografie di Ferdinando Arenella. Scenografie di Massimiliano Pinto.

Costumi di Antonietta Rendina. Disegno luci di Gianluca Sacco. Suono di Daniele Chessa.

Il Complesso Carosone è formato da Vincenzo Anastasio (Sax e clarino), Gaetano Diodato (Contrabasso), Luigi Patierno (Sax), Pino Tafuto (Pianoforte) e Roberto Funaro (DJ).

Il corpo di ballo delle Maruzzelle e dei Sarracini è composto da Paolo Anzaloni, Gianluigi Cacciapuoti, Chiara Campochiaro, Federica Mosca, Francesco Sabella, Raffaele Siciliano, Marialucrezia Sorgente, Luca Squadritti e Lorena Zinno.

Produzione Gestione Attività Teatrali, in collaborazione con il teatro Trianon Viviani.

Andrea Sannino – Carosone L’americano di Napoli – date

Giorni e orari spettacoli, info per possessori biglietto e/o abbonamento:

Tturno A, recupero data 20 marzo, venerdì 5 novembre ore 21:00.

Turno C, recupero data 21 marzo, sabato 6 novembre ore 21:00.

Turno D, recupero data 22 marzo, domenica 7 novembre ore 18:00.

Turno E, recupero data 24 marzo, martedì 9 novembre ore 21:00.

Turno F, recupero data 25 marzo, mercoledì 10 novembre ore 18:00.

Turno G, recupero data 26 marzo, giovedì 11 novembre ore 21:00.

Turno H, recupero data 27 marzo, venerdì 12 novembre ore 21:00.

Turno I, recupero data 28 marzo, sabato 13 novembre ore 21:00.

Turno M, recupero data 29 marzo, domenica 14 novembre ore 18:00.