Andrea Laszlo De Simone pubblica la ballad catartica “Un momento migliore”

Un momento migliore è il nuovo brano di Andrea Laszlo De Simone, pubblicato per 42 Records l’1 gennaio 2025. La canzone è la prima pubblicazione ufficiale dell’artista dopo la vittoria del prestigioso Premio César.

Andrea Laszlo De Simone ha pubblicato a sorpresa Un momento migliore, il primo giorno del nuovo anno. Non è la prima volta che l’artista rilascia un brano proprio la notte di capodanno. E non è neanche una casualità, perché risponde ad una precisa intenzione. La notte di capodanno dà inizio al nuovo anno; ed è un momento in cui ci si lascia alle spalle il passato, per aprirsi con speranza al futuro. Il significato della notte di capodanno è ancora più rilevante con riferimento alla pubblicazione di Un momento migliore.

La canzone è una ballata catartica, senza tempo e con funzione liberatoria. E’ un inno agli errori e all’imperfezione in cui Andrea Laszlo De Simone mescola la dimensione personale con quella universale. Il risultato è un messaggio di speranza, che viene lanciato in un momento complesso.

A proposito della pubblicazione di Un momento migliore, l’artista afferma: “Non è la prima volta che pubblico una canzone la notte di capodanno. Anzi è una specie di tradizione ormai. D’altronde è per antonomasia la notte che introduce al nuovo e in cui ci si scrolla di dosso l’anno passato. È il momento dei bilanci e per i più romantici, della speranza. Si tratta solo di una convenzione, certo, di un rito esorcizzante a cui non ho mai dato alcuna importanza e che anzi spesso ho mal digerito.

Oggi però ho bisogno di pensare al Mondo come se fosse una persona in carne ed ossa, piena di difetti e vittima dei propri errori. * Una persona come me e sicuramente come la maggior parte di noi. Oggi è il suo compleanno e invece di sollevare polemiche voglio abbracciarlo, dirgli che ho sbagliato anche io e che voglio fare la pace. Dunque introduco una nuova canzone scrollandomi di dosso l’anno passato e condividendo un mio personale e intimo bilancio nella speranza che sia cosa gradita. Auguro sinceramente a tutti “Un momento migliore””.

Testo e musica di Un momento migliore sono di Andrea Laszlo De Simone. Il brano è stato registrato all’Ecce Homo Studio, dove è stato anche mixato dall’artista stesso e da Alessandro “Tato” Filipazzi. Riccardo Parravicini ha curato la masterizzazione al Rima Maia Studio.

Andrea Laszlo De Simone, il testo di “Un momento migliore”

Ho perso il cuore ed un amico vero, ho perso tutti

e non ho più nessuno

ho dato amore, ma non son stato sincero

ed ho mentito senza rimorso alcuno

Ho avuto un padre e dico un padre vero che mi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo

ma ho scelto di voler restare bambino

di non seguir l’esempio di nessuno

Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l’ho perso ed ora non so più chi sono

ho dato amore, ma non son stato maturo e senza amore dovrò vivere

Le ho regalato tutto ciò che avevo

ma quel che avevo poi non era molto

e ho preso tutto derubando il destino

ma il destino non è preda facile

Forse ho mentito sempre

o forse son troppo sincero

ed ho una fragile mente

o sono solo immaturo

o più probabilmente

non voglio pensare al futuro

perché sono quasi sicuro

che sbaglierò per sempre

Ma nessuno nessuno nessuno nessuno

ha mai avuto un momento migliore

nessuno nessuno

Nessuno nessuno nessuno nessuno

ha mai avuto un momento migliore

nessuno nessuno

mai