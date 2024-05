Ana Mena torna in Italia con il nuovo singolo “Cinema Spento” feat. Dargen D’Amico

La giovane star spagnola Ana Mena torna in Italia in una veste inedita con il nuovo singolo “Cinema Spento” (Epic Records / Sony Music) insieme a Dargen D’Amico. Il brano sarà disponibile in digitale da venerdì 24 maggio ed è già da ora in pre-save e pre-add qui.

“Cinema Spento” è un brano romantico e sensuale che racconta la fine di una storia d’amore e a livello musicale unisce elementi più pop ad un sound R&B e hip hop.

Prima della pubblicazione di “Cinema Spento“, Ana Mena ad appena 27 anni si è già affermata negli ultimi anni sia in Spagna che in Italia come una delle artiste più amate della nuova scena pop e urban grazie ai suoi successi.

Ad esempio, in Italia si è fatta conoscere grazie alle collaborazioni insieme a Fred De Palma con “D’estate non vale” e “Una volta ancora“, con Rocco Hunt nelle hit “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso” e quella con Federico Rossi in “Sol Y Mar“. Ha poi partecipato anche al 72esimo Festival di Sanremo con il brano “Duecentomila ore“.

La popstar spagnola vanta in generale dei numeri da record: 57 dischi di platino, un disco di diamante in Francia con “A un passo dalla luna“, 11 dischi d’oro in Europa, oltre 6.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1.5 miliardi di views.

Nel suo paese di origine, invece, Ana Mena si è affermata anche come attrice, prima recitando sul piccolo schermo per poi conquistare anche il cinema, debuttando nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar. Ha recitato anche nella serie Netflix “Benvenuti a Eden”.

TESTO

Ana Mena

Mi attiri a te in una ragnatela di luce

Ma quando mai lo recuperi uno strappo che non si ricuce

Si tanto ormai

Me ne sto in silenzio qui da sola

È evidente che finisco in coda

Fuori un bar dalla notte

Per continuare a non pensare a te

E cerco XXX ma tu mai

Posso stare a pezzi ma tu mai

Lo sento che la musica suona

Intervalli tra la pausa e croma

È inutile

Questa sera faccio solo cose stupide

Mi ritrovo persa in questa città

Che io non conosco

A maledire le stelle

Su di me

Le stelle su di me

Cos’è che non dirai più

Inutile parlare per un’ora al telefono

Io non ti ho odiato mai

Certe cose si dicono

Un po’ per distrazione

Per sputare il veleno via

Solo per farsi male

Che tanto poi soli qui è un cinema spento

So-So-Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Tanto stanotte qualcosa mi invento

Questa notte

Non sento il gusto di niente

Non è detto che ci si risente

Figurati che ci si rivede

Capisci che non va bene quando vi dimenticate eppure state ancora insieme

Ah, in qualcosa eravamo bravi

Ma non sonosicuro che ci siamo amati

Però dicevi ‘Ven aquì papì’

Ghiaccio e menta nella bocca e dopo mi baciavi

Pensavi fossi quello che hai sempre sognato

Ma il sogno era In-comodato

Era uno scarabocchio, un bug del gioco

Il motivo di un nuovo trasloco

E non so rispondere quando mi dici

Gli ultimi giorni in assoluto sono stati i più infelici

Ma te l’avevo detto che vicino a me c’è sempre vento

E il cinema si è spento

Cos’è che non dirai più

Inutile parlare per un’ora al telefono

Io non ti ho odiato mai

Certe cose si dicono

Un po’ per distrazione

Per sputare il veleno via

Solo per farsi male

Che tanto poi soli qui è un cinema spento

So-So-Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Tanto stanotte qualcosa mi invento

Cos’è che non dirai più

Inutile parlare per un’ora al telefono

Io non ti ho odiato mai

Certe cose si dicono

Un po’ per distrazione

Per sputare il veleno via

Solo per farsi male

Che tanto poi soli qui è un cinema spento

So-So-Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Soli qui è un cinema spento

Tanto stanotte qualcosa mi invento