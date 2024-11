Amici 24 incandescente: Rudy Zerbi a Diego Lazzari: “Ogni giorno chi fa il tuo mestiere ha classifiche. Se ti irrita, prendi in considerazione l’idea di cambiare professione”

Durante il daytime di mercoledì 13 novembre 2024 ad Amici 24, Rudy Zerbi e Diego Lazzari si scontrano duramente a causa di importanti divergenze tra il modo di fare e percepire la musica dell’allievo rispetto al professore. I toni sono fin da subito accesi e le parole, da entrambe le parti, risultano dure.

Continua a leggere per approfondire!

AMICI 24, RUDY ZERBI A DIEGO LAZZARI: “PRENDI IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI CAMBIARE MESTIERE”

Radunati in saletta, i ragazzi pensano di star guardando alla tv dei possibili sfidanti di Luk3, in sfida nella puntata del Quotidiano di domenica 17 novembre. Poco dopo scoprono che in realtà non è così: Rudy Zerbi si collega con i cantanti per parlare con Diego per svelargli che gli sfidanti riguarderanno lui. Questo perché Zerbi decide che il suo preferito tra di loro entrerà al posto di Diego, che sta pensando di sostituire.

Zerbi sottolinea fin da subito: «Io, a differenza delle altre mie colleghe, tengo molto in considerazione gli strumenti che ci vengono dati e voglio parlare nello specifico di questa classifica, dove ho chiesto di votare i più talentuosi tra di voi. L’ho fatto perché credo che tra di voi vi conosciate molto bene, sicuramente anche di più di tanti professionisti che vengono a vedervi e quindi per me questo dato conta molto, come anche altri, ma conta molto»

Continua: «E c’è una cosa Diego che ti voglio dire che non mi piace per niente. Intanto, dici che vi mettiamo uno contro l’altro, rovinando uno spirito di colleghi, amici e compagni di casa che c’è tra di voi, come se fosse una cattiveria chiedere una classifica. Non mi piace perché non è assolutamente così e ti voglio anche dire Diego – perché questo è un argomento che sotto traccia continua a esserci dall’inizio con te – che questa cosa che tu le classifiche le contesti, non ti piacciono…»

«Secondo me devi prendere in considerazione l’eventualità di cambiare professione perché ogni giorno, chi fa il tuo mestiere – quello che tu vorresti fare -, ha classifiche. Ci sono classifiche su Spotify, ci sono classifiche nella vendita dei dischi, ci sono classifiche quotidiane, settimanali, mensili e annuali. Quindi, se la classifica ti irrita, o vieni irritato tutta la vita o prendi in considerazione l’idea di cambiare professione»

Diego, con un sorriso amareggiato misto a scherno, risponde solo «Va bene, prenderò in considerazione l’idea di cambiare professione».

Zerbi però ribatte: «Io non ci trovo molto da ridere Diego, ma su tutto non ci trovo molto da ridere. Uno, sul fatto di aver avuto zero voti, e nel momento in cui tu prendi questa posizione… E due, basta con questa finta retorica morale del buonismo che francamente ha stancato perché non esiste al mondo che tu pensi che ti voglia mettere contro qualcun altro. Io voglio avere degli elementi e dei dati e questi dati li dovete prendere in considerazione».

Dopo queste parole, ad Amici 24 inizia un dibattito acceso tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari. Quest’ultimo sottolinea il fatto che non cambierà pensiero perché è il modo in cui va avanti nella vita e ci è arrivato fin qui, quindi non smetterà di pensarlo. Zerbi a questo punto lo provoca: «Quindi quando uscirà un tuo disco, a te che sia ultimo in classifica o primo te ne frega assolutamente niente?». Diego risponde che non gliene importa nulla. E Zerbi infierisce: «Cambia mestiere Diego».

Diego continua: «No, grazie, non sono d’accordo con te».

Zerbi gli chiede poi di spiegargli su cosa non è d’accordo con lui. E Diego spiega che non è d’accordo con lui sul fatto che un artista non può vivere e fare musica senza pensare alle classifiche, anche perché ci sono un sacco di artisti che lo fanno.

Diego spiega che il suo obiettivo primario con la musica non sono le classifiche ma far star bene le persone che lo ascoltano, motivo per il quale è entrato ad Amici. Zerbi gli risponde «È un discorso, te lo ripeto, sul filo dell’ipocrisia e queste parole da buon samaritano non le amo». Conclude ribadendo il fatto che sceglierà una di quelle ragazze tra le sfidanti e prenderà una sua decisione sulla sostituzione di Diego.

Diego risponde subito con convinzione: «Non voglio stare in un posto dove la pensano così, a questo punto me ne vado e basta», alzandosi e andando in camera. Puntando la telecamera, poi, continua a riferirsi a Zerbi dicendogli: «Se per te quella roba è quella che ti piace, a me fa schifo».

AMICI 24, DIEGO LAZZARI ABBANDONA LA SCUOLA DOPO LA DISCUSSIONE CON RUDY ZERBI?

Rifugiatosi in studio, Diego continua a riflettere su ciò con cui ha discusso con Zerbi, pensando che sarebbe stato più coerente da parte sua cacciarlo subito dalla Scuola e non mettere su tutto questo dibattito.

Tornato in casetta, continua a sfogarsi con i suoi colleghi e continua a manifestare la sua volontà di abbandonare la Scuola di Amici. Dopo una telefonata con la produzione, in casetta arrivano i documenti necessari per abbandonare il programma.

La frase che Diego ripete di continuo, dopo aver preso i fogli, è «Stanno facendo tutto loro». Interviene la produzione, sottolineando la falsità delle parole di Diego e il fatto che nessuno lo tiene con le catene ad Amici 24.

Dopo la discussione con la produzione, Diego effettua una telefonata e subito dopo chiede di parlare nuovamente con il suo professore Rudy Zerbi.

Diego gli chiede, quasi affranto, il motivo per cui vuole sostituirlo nonostante il suo professore lo abbia scelto e nonostante i suoi miglioramenti.

Rudy Zerbi mette subito le cose in chiaro con l’allievo: «Allora Diego, partiamo da un punto che voglio che sia chiaro: noi tutte le settimane facciamo casting, tutte le settimane vediamo persone nuove. Quindi il fatto che io possa vedere qualcuno che ritengo interessante e meritevole di entrare è una cosa che può succedere, è il nostro dovere, il nostro compito è quello di dare spazio al talento e ti ho detto e ribadisco che per quelli che sono gli strumenti che mi vengono offerti da tutta una serie di indicazioni – le classifiche che ti hanno visto più di una volta in fondo, quello che è venuto fuori dai giudizi dei tuoi compagni che ti hanno visto con zero voti. Tutta una serie di dati che ti sono dati incontrovertibili»

E conclude: «Se io in questo momento devo pensare di sostituire qualcuno con qualcuno che ritengo giusto per quel posto, se penso a Vybes, se penso a Ilan, se penso a Chiamamifaro e penso a te, quello che mi sento di considerare come eventuale sostituzione sei tu».

Diego ribadisce che per lui, Zerbi sottolinea determinati dati che non sono, però, il motivo per cui lui fa musica, dato che tra l’altro è arrivato ultimo solo nelle classifiche fatte tra gli allievi. E gli chiede: «Tu pensi che io non abbia del talento per stare qui?».

Zerbi replica: «Ti dico che non è solo la classifica dei tuoi compagni» e gli fa l’esempio della classifica di Anna Pettinelli in cui lo ha messo penultimo e di altre classifiche in cui era in basso.

Riprende il discorso: «Per me il parere della gente, le classifiche, i dati che arrivano sono fondamentali perché ritengo che questo lavoro vada fatto con e per la gente e che quei dati che arrivano siano molto molto importanti. Bada bene, non credo che un artista sia solo un artista se vende tanto, se è primo, non penso questo. Però penso che quegli strumenti siano molto molto importanti»

«E ribadisco, ho visto delle persone che mi piacciono, voglio che nella mia squadra – ma soprattutto nella Scuola di Amici – ci siano i migliori talenti che si possono trovare in giro e quindi devo considerare la possibilità di sostituire qualcuno. In questo momento considero te».

Ciò che Diego Lazzari chiede a Rudy Zerbi alla fine è di dargli tempo di dimostrargli quanto sia in grado di essere uno di quegli artisti che può stare in cima alle classifiche e scalarle. Il suo professore prende in considerazione le sue parole, ma rimane fermo sulle sue decisioni.