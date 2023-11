I nuovi Amici di Maria alla riscossa: le pagelle ai nuovi inediti lanciati ad Amici 23

Amici 23 pagelle inediti a cura del nostro critico musicale, Fabio Fiume.

Anche quest’anno la scuola di Mediaset lancia, o almeno ci prova, sul mercato musicale una serie di giovani di belle speranze. E come tutti gli anni, se uno ha modo di seguire un po’ l’esposizione televisiva degli stessi, c’è da dire che qualcosa di buono si muove fra quei banchi.

Certo è un po’ presto per dirlo, quando il banco di prova al momento sono solo una manciata d’inediti che, ascoltati per bene, possiamo dire si rivelano nemmeno così memorabili.

Si badi che non sono stato cattivo nella votazione perché comunque non conosco il percorso pre-scuola dei suddetti ragazzi e quindi sono chiamato a giudicare dei brani che sono ovviamente confacenti alla richiesta del mercato attuale. Ed effettivamente lo sono, sono in media con quel che si ascolta.

Tuttavia non posso esimermi dall’essere critico, fosse solo per aiutare i ragazzi a tirare fuori davvero i loro “io” e ad evitare di assomigliare ad altri, ma anche i professori che lavorano con loro perché li spingano ad alzare l’asticella per non risultare solo prodotti conformi si, ma anche con una data di scadenza precisa.

Mi chiedo ad esempio: possibile che la classe maschile sia così modesta?

Ho sentito una serie di pezzi tutti pieni di autotune. Possibile che nessuno di loro sappia cantare senza? Questo sarebbe grave visto che frequentano una scuola con fior fior di professionisti ad insegnar loro. Va bene la moda, va bene l’abbellimento (se così vogliamo considerarlo) per variegare l’arrangiamento, ma tutta una canzone di un giovanissimo che nemmeno conosco e che non fa il trapper, pieno di autotune mi sembra davvero troppo.

Toccassero poi chissà quali note allora… ma cantano pure pezzi che spesso hanno una variazione nemmeno di un semitono, davvero facciamo?

E poi anche le 4 ragazze! Se Lil Jolie si salva grazie alla sua padronanza vocale e Sarah col primo inedito ha azzeccato la canzone che la valorizza, possibile che anche Mew e Stella, per quel che si vede live, due bellissime voci, debbano essere effettate? Ecco su questo non sono d’accordo e non sarò d’accordo mai, a meno che non si tratti di un abbellimento. Mi spiegate cosa abbellisce l’impiego dell’effetto nel pezzo di Mew o in quello di Stella?

Ecco l’ho detto. Adesso a seguire le pagelle vere e proprie.

