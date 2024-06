Amici 23: Martina annuncia l’uscita del suo primo EP, “Al Centro del Panorama”

Reduce dalla partecipazione ad Amici 23, Martina annuncia l’uscita del suo primo progetto discografico, “Al Centro del Panorama“, in uscita venerdì 28 giugno e già disponibile sia in pre-save che in pre-order, anche in versione autografata.

L’annuncio arriva dopo la pubblicazione dei due inediti – “Da Quando Non Ho Smesso di Amarti” e “Niente Come Te” – presentanti all’interno della scuola di Amici e dell’omonimo singolo “Al Centro del Panorama“, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 7 giugno.

MARTINA, “AL CENTRO DEL PANORAMA”

Se pensiamo all’universo musicale di Martina, ci sono tre caratteristiche che attirano subito l’attenzione: l’anima soul, la grande estensione vocale e la straordinaria precisione tecnica, che permettono alla cantante italo-brasiliana di spaziare in una molteplice varietà di generi e stili musicali.

Per lei cantare è come essere trasportata in un’altra dimensione, in cui cerca di esprimere, attraverso la voce, i sentimenti che ha dentro di sé. Proprio per questo il canto rappresenta per lei un modo per sfogarsi e comunicare ciò che le è difficile esprimere a parole.

MARTINA: DA AMICI 23 A “aL CENTRO DEL PANORAMA”

Martina conta attualmente poco più di 100 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “Da Quando Non Ho Smesso di Amarti” con oltre un milione di stream. “Al Centro Del Panorama“, invece, in poco meno di una settimana ha già collezionato quasi 13 mila stream.