Martina pubblica il nuovo singolo “Al centro del panorama” dopo l’esperienza ad Amici 23

Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, venerdì 7 giugno esce il nuovo singolo della giovane e talentuosa artista italo-brasiliana Martina dal titolo “Al centro del panorama” ed è già disponibile in pre-save qui.

Il brano arriva dopo la pubblicazione di due inediti “Da quando non ho smesso di amarti” e “Niente come te“, entrambi pubblicati all’interno della famosa scuola.

MARTINA, “AL CENTRO DEL PANORAMA”

Secondo il comunicato stampa del brano, “Al centro del panorama” presenta un sound fresco ed estivo che va quasi in contrasto con ciò che Martina racconta nel testo, ovvero la volontà di chiudere un capitolo della sua vita che l’ha fortemente colpita. Tutto questo perché per la giovane cantante non vale la pena rimanere immobili e cercare di rimarginare una ferita perché ogni giorno che passa, si apre una nuova porta che ci porterà nuovi pensieri da affrontare.

Durante la sua esperienza ad Amici 23, Martina ha acquisito più consapevolezza di sé sia a livello artistico che personale e questa sua crescita la sta aiutando a spiccare il volo e raccontarsi con verità e determinazione, accompagnata dalla sua passione per la musica. Infatti, per lei cantare è un modo per sfogarsi e comunicare ciò che a parole non è capace di dire.