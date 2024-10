Amadeus a Rtl 102.5: “Mi mancherà ascoltare le canzoni di Sanremo”

Nella giornata del 14 ottobre Amadeus è stato ospite su Rtl 102.5, radio in cui in passato ha anche lavorato, per parlare dei suoi progetti presenti e futuri con uno sguardo nostalgico sul Festival di Sanremo, manifestazione musicale che ha guidato per ben cinque anni.

Attualmente Amadeus è impegnato su Nove con “Chissà chi è“, nuova versione del suo quiz “I Soliti ignoti“, e dal 4 novembre sarà alla guida di una nuova edizione de La Corrida.

Ospite di Nicoletta Deponti e Cecilia Songini a “Password” Ama ha raccontato anche il suo legame speciale con la musica accompagnato da una playlist speciale con brani dei suoi Festival e di artisti che ha visto trionfare.

Amadeus parla del Festival di Sanremo

Il presentatore, dando il suo in bocca al lupo all’amico Carlo Conti che nel 2025 sarà alla guida del Festival di Sanremo, ha raccontato con affetto i suoi Festival confessando che la cosa che più gli mancherà sarà la possibilità di ascoltare, e di conseguenza scegliere, le nuove canzoni in gara, una delle parti che più apprezzava del suo ruolo come direttore artistico.

Tra i momenti di cui è più orgoglioso ci sono la scoperta di Tananai, da lui portata tra i giovani del Festival direttamente nei big con “Sesso occasionale” e confermato l’anno successivo con la super hit “Tango“. “Quando ho visto Tananai per la prima volta, un po’ spettinato, un po’ bohémien, ha cantato ‘Sesso occasionale’ e l’inedito di Sanremo Giovani, e sono rimasto impressionato” ha spiegato.

Grande soddisfazione anche per aver convinto un dominatore delle classifica come Lazza a mettersi in gioco in gara con “Cenere“, brano che si è poi classificato al secondo posto nel 2023.

Tante le scommesse di Amadeus come per esempio Geolier (“per lui ho cambiato il regolamento di Sanremo, e lo rifarei di nuovo domani…“) e BigMama (“era tra i giovani, ma il brano mi faceva impazzire e l’ho messa fra i big. Mi piace puntare sui giovani“).