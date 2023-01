“Alla salute” è la nuova canzone di Mariella Nava, un augurio per il 2023 che cita Giuseppe Verdi

Dopo la scomparsa del suo storico discografico, nonché amico, Elio Cipri, Mariella Nava torna alla musica e lo fa con un brano inedito già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, Alla salute.

La canzone, fuori per Suoni dall’ITALIA con distribuzione Believe, vuole essere un augurio della cantautrice per questo 2023 appena iniziato.

Mariella è reduce dalla pubblicazione del disco in trio con Rossana Casale e Grazia Di Michele, Trialogo, e dalla scrittura di un pezzo su musica del Maestro Ennio Morricone contenuto nell’ultimo disco di Eros Ramazzotti, Ogni volta che respiro il titolo del brano.

Ecco come ne parla Mariella Nava:

“Alla Salute è la mia nuova canzone-augurio non solo per questi giorni di festa e per l’ anno nuovo che arriva, ma anche per ogni giorno del nostro prossimo tempo, per ricordarci che ogni istante della nostra vita è prezioso, va salvato e vissuto e ha sempre un motivo per essere festeggiato.

Gli esperti di ogni campo ci hanno spiegato che il futuro si annuncia complicato per tutto quello che dobbiamo recuperare, ma noi abbiamo già dimostrato di metterci il massimo dell’ impegno e troveremo modi e ragioni per riprenderci in tutti i sensi. Si festeggi, quindi, si riesca a vivere il bello e a ritrovare quella necessaria serenità.

L’augurio è rivolto anche a chi in questi giorni non riesce a trovare l’ entusiasmo per farlo, a chi è solo, a chi attraversa una difficoltà, un dolore o un sacrificio, a chi invoca la pace, a chi ha un vuoto sul cuore, perché in un abbraccio festoso ritrovi forza. L’augurio è di affrontare ogni giorno con nuova tempra sulla nostra vita.

Per dirlo bene in musica, ho voluto citare il ‘Brindisi’ più famoso al mondo, il ‘Libiam ne’ lieti calici‘ di Giuseppe Verdi. Libare vuol dire infatti sorseggiare, godere piano per godere di più. ‘Libiamo, che il tempo sia giocondo, sulla follia del mondo!’.

Alla Salute, quindi, alla salute di tutti noi, con il cuore in festa, di più ancora quando il cuore stesso fa fatica a sentirla!”

Qui a seguire il video di Alla salute di Mariella Nava.

Foto di Franco Belletti