Alex Britti: guida all’ascolto di “Mojo”, il primo album strumentale, canzone per canzone

Alex Britti pubblica un nuovo album, Mojo.

C’è stato un periodo in cui il cantautore ha cavalcato l’onda dei tormentoni estivi diventando un vero e proprio hitmaker. Da Solo una volta (o tutta la vita) a La Vasca. Contemporaneamente ha composto ballate che sono state cantante dai palazzetti dello sport fino al palco del Festival di Sanremo, da lui anche vinto nella categoria nuove proposte. Da Oggi sono io, reinterpretata anche da Mina a Una su un milione.

Quello che è certo è che, qualsiasi tipo di canzone il cantautore affrontasse era sempre ben chiare le sue due vere passioni: quella per il blues e quella per la chitarra, strumento che suona con grande maestria al punto di essere considerato tra i più bravi ed eclettici chitarristi della scena internazionale.

L’ultimo disco ad uscire sotto major e le ultime partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2006 e nel 2015, non ottengono grandi riscontri ed anche per questo che, spinto dalle sue passioni, decide nel 2013 di fondare la propria etichetta, la It.pop (come il titolo del suo primo disco di successo) e di dare vita ad album fuori da quei meccanismi della rincorsa del successo radiofonico o di vendite a tutti i costi.

Escono così tre album in cinque anni: Bene così (2013), In nome dell’amore – Volume 1 (2015) e In nome dell’amore – Volume 2 (2017). Seguono altri cinque anni di silenzio discografico in cui il cantautore si dedica alla famiglia (nel 2017 è nato il suo primogenito, Edoardo) alla ricerca e alla musica dal vivo.

Lo scorso 1 luglio Alex Britti è tornato con un nuovo album, Mojo, il primo disco strumentale della sua carriera, per It.pop – Believe.

Alex Britti Mojo, il primo disco strumentale

In questo album Britti fonde la propria sensibilità ritmica e armonica con lo stile inconfondibile e l’unicità del suono della sua chitarra. Il disco prende spunto dal suo amore per il blues, ma attinge a piene mani da qualsiasi genere sia del passato che presente, ricreando così una sorta di melting pot musicale.

Così ne parle l’artista:

Ho deciso di fare un album strumentale, perché volevo evitare che, per trovare la mia chitarra, si dovesse cercare tra una canzone e l’altra. Era parecchio tempo che amici e fan, mi chiedevano di farlo. Mojo è un disco con diverse sonorità che racchiuderei in “blues e dintorni” anche se non mancano il jazz, il funk e il rock. Tutti generi che ho studiato e che fanno parte della mia formazione artistica.

Alex Britti presenterà questo disco in un tour di cui sono già state rese note le prime date di un calendario in costante aggiornamento. Eccole:

03.07 Lagorai d’incanto – Montagna di Panarotta (Tn)

09.07 Delta Bleus – Rovigo

17.07 Rumori Mediterranei – Roccella Jonica (Rc)

10.08 Accadia blues – Accadia (Fg)

13.08 Subiaco Rock Blues Festival – Subiaco (Rm)

20.08 UnoJazz – Sanremo (Im)

27.08 Dromos Festival – Neoneli (Or)

03.09 Entroterre festival – Bertinoro (Fc)

