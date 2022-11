Alessandra Amoroso sceglie insieme a Spotify 13 donne per aprire i suoi concerti

Alessandra Amoroso torna live nei Palasport italiani dal 26 novembre con il Tutto accade Tour e, con il sostegno di Spotify Equal, sceglie 13 artiste come Opening act di 13 date del suo tour.

EQUAL, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l’equità di genere nella musica.

Nasce dai dati statistici secondo cui solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell’industria musicale in generale.

Per questo motivo, per sostenere una musica senza genere, 13 giovani Artiste in apertura a 13 concerti, per creare dei momenti di condivisione e lanciare un messaggio di uguaglianza e pari opportunità. Queste le artiste scelte:

Assurditè

Camilla Magli

Martina May

Margherita Vicario

svegliaginevra

chiamamifaro

Margherita Grech

BigMama

Epoque

Kaze

Caffellatte

GINEVRA

Federica Abbate

Queste le parole al riguardo di Alessandra Amoroso:

“L’uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella musica come nella vita, passano dalle azioni e non solo dalle parole. Condivido la musica e l’emozione del palco con queste Artiste per sostenere l’idea di uguaglianza in cui credo e per andare oltre le etichette.“

Questa iniziativa nasce dalla volontà di Alessandra di accendere ancora una volta i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. L’Amoroso è reduce da un concerto con 42.000 spettatori allo Stadio San Siro di Milano.

Queste tutte le date al momento confermate e le Artiste che si esibiranno in ogni data:

26 novembre DATA ZERO Palazzo del Turismo JESOLO (Venezia) Assurditè

29 novembre SOLD OUT Pala Florio BARI Camilla Magli

30 novembre SOLD OUT Pala Florio BARI Martina May

2 dicembre Palazzo dello Sport ROMA Margherita Vicario

3 dicembre Palazzo dello Sport ROMA svegliaginevra

6 dicembre Unipol Arena BOLOGNA chiamamifaro

7 dicembre Nelson Mandela Forum FIRENZE Margherita Grechi

9 dicembre SOLD OUT Pala Partenope NAPOLI BigMama

10 dicembre SOLD OUT Pala Partenope NAPOLI Epoque

12 dicembre Pala Sele EBOLI (Salerno) Kaze

16 dicembre Kioene Arena PADOVA Caffellatte

17 dicembre Pala Alpitour TORINO GINEVRA

21 dicembre Mediolanum Forum Assago (MILANO) Federica Abbate