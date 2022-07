Alessandra Amoroso, il concerto numero 200 allo Stadio San Siro

Alessandro Amoroso scaletta concerto San Siro e resoconto del live.

Alessandra realizza un sogno che è un po’ quello di tanti che fanno musica… la conquista lo Stadio San Siro.

Non parliamo di un sold out, ma del resto gli artisti che possono vantare sold out nel tempo dello sport (e della musica) milanese si contano sulle dita di una mano e sono tutti artisti con una almeno ventennale alle spalle: Vasco Rossi, Ligabue, Tiziano Ferro e, tra le donne, Laura Pausini.

Ma in fondo la legge dei numeri vale fino ad un certo punto e, probabilmente, ne siamo diventati fin troppo succubi. Quello che conta è lo show, lo spettacolo, quanto seminato, con coerenza, nel corso degli anni e la musica.

E Alessandra Amoroso è, insieme a Marco Mengoni (e in parte ad Emma e Irama), l’artista lanciata da un talent show che più ha saputo costruire un percorso sempre fedele, pur nei cambiamenti, sempre misurati, al punto da essere ancora qui fiera, ricercata e amata.

Ma parliamo di tutto questo show, di questo Tutto accade a San Siro.

Alessandra Amoroso scaletta concerto San Siro e dettagli dello spettacolo

Partiamo da qualche numero… 90 ballerini (novanta!), 47 elementi d’orchestra (quarantasette!) e otto musicisti per un live, il numero 200 della sua carriera, che anticipa il tour nei palasport in partenza il 29 novembre (con biglietti in vendita dalle ore 16 del 15 luglio). Queste le date:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO







Oltre due ore e 40 minuti di musica, il corpo di ballo con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dai musicisti che la accompagnano da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori).

Lo spettacolo è arricchito tecnicamente da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 mq di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali. Il pubblico sugli spalti e, nel prato, le sedie ad ospitare il pubblico della vincitrice di Amici di Maria De Filippi edizione numero 8. Le sedie sul prato di San Siro magari faranno storcere il nasco a qualcuno ma, non è la prima volta che accade (dai Pooh a Zucchero) e comunque, va detto, che ad ogni concerto dell’Amoroso, anche nei grandi palazzi dello sport, erano presenti.

Alessandra Amoroso scaletta concerto San Siro

AleAleAle

Articolo in aggiornamento