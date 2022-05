Aka 7even svela gli ospiti e gli opening del suo tour: da LDA a Mattero Romano passando per Urano, Agon e molti altri

Aka 7even live. Luca è finalmente pronto a partire con il suo primo tour. Quattro appuntamenti indoor nei club italiani a Roma, Milano e Napoli. Quest’ultima data è stata raddoppiata dopo il sold out lampo.

Nelle scorse settimane il cantautore, reduce dal successo sanremese con Perfetta così, brano certificato con il disco d’oro, ha lanciato il suo singolo per l’estate con relativo video diretto da Simone Peluso… Come la prima volta.

Ora è arrivato il momento di un annuncio importante che farà felici molti fan di Aka 7even e non solo…

Aka 7even live

Luca è pronto al debutto live con un tour prodotto e distribuito da VIVO Concerti. La sorpresa è che in ogni data ci sarà un opening act e un ospite. Si va da nomi noti dal mondo di Amici come Briga e LDA passando per giovane leve della musica italiana, più o meno note, come Urano, Matteo Romano fino ad arrivare a rapper molto amati, come Lele Blade.

Ecco chi…

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

opening Urano

ospite BRIGA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

opening Gabriele Esposito

ospite LELE BLADE

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

opening Agon e Yoseba

ospite LDA

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

opening Crytical

ospite MATTEO ROMANO

