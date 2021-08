Aka 7even debutta nel mondo del cinema: è sua la colonna sonora de “La regina di cuori”

Aka 7even La regina di cuori.

Il prossimo 2 settembre sarà presentato come evento speciale alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia La regina di cuori, un cortometraggio prodotto da One More Pictures e D2b con Rai Cinema.

La pellicola, diretta da Thomas Turolo (vincitore della terza edizione del Contest “La realtà che non esiste“) racconta il tema giovanile, molto attuale, delle challenge online, un fenomeno triste e pericoloso.

Ad interpretarlo un cast di personaggi molto amati da giovani: Beatrice Vendramin, Maria Sole Pollio e Cristian Caccamo. Presente anche Giuseppe Battiston nel ruolo de Il terapista.

Il cortometraggio sarà visibile anche dal 2 settembre in esclusiva su Rai Play.

La colonna sonora vede la partecipazione straordinaria, e il debutto nel mondo del cinema, di Aka 7even, giovane talento lanciato nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che in meno di anno ha all’attivo oltre 305.000 copie certificate.

Nella pellicola infatti sono presenti due canzoni tratte dall’album di debutto omonimo di Aka 7even: Mi manchi (già certificata con il doppio disco di platino) e Black.

Attualmente il cantautore è impegnato nella registrazione di nuova musica, canzoni che andranno a far parte del suo secondo progetto discografico la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.

Nel frattempo è uscita negli scorsi giorni (vedi qui) la versione spagnola in duetto con Robledo del singolo Loca. Il videoclip del brano ha collezionato in circa 3 giorni 250.000 views ed è al momento al sesto posto delle tendenze della sezione musica della nota piattaforma.