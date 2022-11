Aka 7even nel centro di Milano con Kamrad. I due annunciano e fanno ascoltare in anteprima il duetto su “I Believe”

Aka 7even in arrivo il duetto con Kamrad.

Qualche settimana fa il giovane cantautore lo aveva promesso. Nell’arco di circa tre mesi ci sarebbero state ben tre nuove uscite.

La prima, fuori dal 21 ottobre, è la versione integrale del brano Voce realizzato per la campagna pubblicitaria di CoopVoce. La terza, in arrivo entro la fine del 2022, sarà il nuovo singolo. E la seconda?

Ve la sveliamo noi ora… un duetto internazionale con Kamrad.

Per non lo conoscesse Tim Kamrad, in arte Kamrad, è un cantautore e produttore tedesco classe 1997 attivo dal 2016. Nel mese di aprile scorso ha lanciato con Epic / Sony Germany la hit I believe, un brano che è diventata una hit che ad oggi conta 50 milioni di streaming sul solo Spotify e dischi d’oro in Austria, Germania e Svizzera.

Come spiegato dallo stesso Kamrad I Believe è una canzone che parla di fiducia nelle relazioni e della difficoltà di trovare il vero amore di questi tempi, caratterizzati dall’utilizzo dei social media. Ora l’artista ha deciso di lanciare in grande stile anche in Italia questo brano con un Remix e per farlo ha scelto di duettare proprio con Aka 7even.

Luca (vero nome di Aka 7even) aveva dato appuntamento a mezzo Instagram ai suoi fan alle ore 16:30 del 4 novembre in piazza del Duomo a Milano.

Quello che non aveva svelato e che si sarebbe presentato all’appuntamento con un’ospite. E così i presenti all’ora designata hanno incontrato non solo Aka ma anche Kamrad e i due hanno fatto ascoltare in anteprima ai fan una parte della nuova versione in duetto di I Believe, versione che uscirà nel corso del mese di novembre.