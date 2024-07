Ainé ci anticipa la seconda parte del progetto con il nuovo singolo “Blu – Settembre”, primo passo verso la rinascita

Dopo averci regalato la prima parte del suo nuovo progetto discografico lo scorso aprile, Ainé ci dà un anticipazione della seconda parte con il nuovo singolo “Blu – Settembre“, in uscita venerdì 12 luglio su tutti i digital stores.

AINÉ, “BLU – SETTEMBRE”

Dopo aver trattato il tema della perdita di direzione e certezze nella prima parte intitolata “BUIO” (ne abbiamo parlato qui in una videointervista), in questo nuovo capitolo l’artista R&B e nusoul affronta il tema della rinascita.

Il primo tassello di questo viaggio da settembre a marzo sarà “Blu – Settembre“, con il quale Ainé delinea il confine tra il buio e la luce. Dopo aver accettato il distacco, si intraprende un nuovo percorso verso la rinascita.

Anche musicalmente, Ainé sperimenta nuove sonorità: in “Blu – Settembre” c’è un beat più incalzante che fonde molto bene sonorità più jazz a quelle groove, deep house e un’attitudine molto vicina al clubbing.

Se fosse un diario, Ainé scriverebbe della canzone: «Sei ancora in sottofondo. Mi lascio andare e poi un gesto, una parola, un profumo accende i ricordi e mi irrigidisco. Devo continuamente ricordare a me stesso le tue mancanze, i tuoi sbagli, i segreti, come una litania che mi riporta a galla. Mi perdo in un altro corpo, eppure vorrei ancora stendermi accanto a te, anche adesso, per sapere se guardando allo stesso spicchio di cielo, almeno una volta riusciremo a vedere la stessa cosa».

Foto di Brando Pacitto