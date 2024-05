Videointervista ad Ainé: “I momenti di buio e riflessione fanno parte del percorso”

Prima parte di un concept album diviso in due parti, “Buio” è il nuovo EP di Ainé, uno degli artisti più importanti della scena R&B e soul italiana.

Ad anticipare la sua pubblicazione i singoli “Scappare – Giugno” e “Pareti – Agosto“, che ben introducono l’atmosfera del progetto: malinconico, ma non troppo.

“buio”: la rinascita dopo la separazione

“Buio” è un diario emotivo che racconta l’elaborazione di una separazione e la successiva rinascita ed è composto da dodici brani, uno per ogni mese dell’anno.

Al suo interno Ainé racconta la perdita di direzione e delle certezze, nonché il crollo delle proprie fondamenta, mettendo per iscritto tutte le emozioni provate in questo momento della sua vita, per poi narrare la successiva risalita verso la propria rinascita.

È un cammino che parte dal preannuncio del dolore, fino ad arrivare alla scoperta dell’armonia tra luce ed ombra.

VIDEOINTERVISTA AD AINÉ

AINé, “buio”

Ainé conta attualmente oltre 33 mila 500 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Ali” con più di 155 mila stream. Seguono “Affogo (outro)” feat Clementino e Sissi con poco più di 100 mila stream e “Marte” feat Serena Brancale con quasi 61 mila stream.