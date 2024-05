Aiello attinge alla UK Dance per il nuovo singolo “Talete”

Aiello, “Talete“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 maggio, “Talete” (Epic / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Aiello e rappresenta la perfetta colonna sonora per tutte quelle avventure che hanno il sapore del mare e il coraggio delle stelle (qui il pre-save).

Il brano conserva l’autenticità, la forza melodica e la grinta dell’artista, che sorprende anche per la sua capacità di rinnovare il proprio sound, attingendo alla UK Dance.

Per quanto riguarda il testo, invece, Aiello inserisce chiari riferimenti al mondo greco e al filosofo e astronomo Talete, dando vita a una canzone che fa ballare come le onde di un’alta marea.

Aiello, “Talete”: significato del brano

Nato dalla rinnovata collaborazione con Brail, che ha firmato quasi tutti i successi di Aiello, “Talete” gioca con una magica sensualità e ci trasporta in quello che è il periodo degli incontri d’amore per eccellenza, ovvero l’estate: quando tutto pare possibile e le storie sembrano destinate a incendi che nessuno potrà mai spegnere.

Ed ecco che – con sonorità pop-clubbin’ e l’addictional production di Starchild – il brano parla di pelle, di intrecci e di passione in mezzo al mare.

“Questo pezzo è autobiografico e racconta di come puntualmente d’estate finisco per perdere la testa. Negli ultimi anni, tra giugno e luglio, mi prendo una cotta che divampa poi ad agosto e termina intorno a settembre, tutte le volte. Mi piace credere che questa estate ‘Talete’ possa sfatare il mito delle storie che durano il tempo di una stagione”.

Aiello, “Talete”: testo del brano

Sarai l’estate

Un’altra storia bella da dimenticare

Incrociami le gambe adesso

Tu chiedilo a Talete se ci fa incontrare

In mezzo al mare

Lo stesso

Ma ti ricordi del sesso?

Ma sei mai stata sincera?

Quando slacciavi il costume dietro la scogliera

Parevi una sirena

Ho perso il conto delle albe

E dei tramonti nascosti

Non si doveva vedere nessuno dei tuoi

Poi ci hanno visto tutti

Tutti

E lo chiedo alla luna

Magari pure alle stelle

Di lasciarci così nudi

Stesi sulla mia pelle

Mentre aspettiamo il sole

Noi facciamo l’amore

Sarai l’estate

Un’altra storia bella da dimenticare

Incrociamo le gambe adesso

Tu chiedilo a Talete se ci fa incontrare

In mezzo al mare

Lo stesso

Mi chiedi di rallentare

Ma siamo già su una moto

Destinazione le voglie più belle del mondo

Di te io non mi stanco, no, no

E lo chiedo alla luna

Magari pure alle stelle

Di lasciarci così nudi

Stesi sulla mia pelle

Mentre aspettiamo il sole

Noi facciamo l’amore

Sarai l’estate

Un’altra storia bella da dimenticare

Incrociami le gambe adesso

Tu chiedilo a Talete se ci fa incontrare

In mezzo al mare

La stessa estate

Un’altra storia bella da dimenticare

Incrociami le gambe adesso

Tu chiedilo a Talete se ci fa incontrare

In mezzo al mare

Lo stesso

Queste notti

Cassaforti

Io l’amore l’ho fatto con te

Questa notte

Ossa rotte

Baciami forte

Sarai l’estate

Un’altra storia bella da dimenticare

Incrociami le gambe adesso

Tu chiedilo a Talete se ci fa incontrare

In mezzo al mare

Lo stesso

Foto di copertina di Giuseppe Triscari