Adriano Celentano diventa virale su TikTok con “Amore No (Remastered)”

Adriano Celentano, “Amore No“: significato del testo del brano

Nelle ultime ore Adriano Celentano è diventato virale su TikTok con “Amore No“, brano del 1979 contenuto nell’album “Soli“, il cui suono – nella versione “remastered” del 2018 – ha generato migliaia di post e milioni di views.

Si ripete, dunque, quanto accaduto con “Pedro” di Raffaella Carrà, il cui remix – realizzato da Jaxomy e Agatino Romero – è diventato virale non solo su TikTok, ma anche su Spotify (ne abbiamo parlato qui).

D’altronde, la piattaforma – un po’ come le serie TV – ha dimostrato di essere in grado di far tornare in auge brani del passato (“Pedro“, “Povero Gabbiano (Tu Comm’a Mme)“, ecc.), permettendo loro di entrare persino nella Viral 50 Italia di Spotify.

Dunque, anche se al momento “Amore No” non è presente in alcuna classifica, è molto probabile che vi entrerà nei prossimi giorni.

ADRIANO CELENTANO, “AMORE NO”: significato DEL BRANO

“Amore No” parla di un amore perduto e del dolore provocato dalla rottura. Il protagonista racconta infatti al passato ciò che avrebbe voluto fare per esprimere i propri sentimenti, ma il suo è un amore non più possibile. La donna amata è infatti andata via con un “ladro“.

Ed ecco che il ritornello – “Amore, amore, amore, amore, amore, amore no” -, non fa altro che sottolineare la negazione e l’impossibilità di questo amore, mentre il protagonista esprime tutta la sua tristezza e delusione.

ADRIANO CELENTANO, “AMORE NO”: TESTO DEL BRANO

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo fare una poesia

Che non parlasse che di te

Con un pennello sopra i muri scritto avrei

Che cosa sei per me

Volevo dire per la strada

Alla gente che non ride mai

Che sei diversa, che sei vera

E che col tempo tu non cambierai

Ma tu non sei con me

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo una fotografia

Dove si vede che sei tu

E tappezzare tutti i muri in ogni via

Per dire a tutti che eri mia

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Non si può

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può