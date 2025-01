Addio a Fausto Cogliati, produttore musicale di successi con Eros Ramazzotti, J-Ax e Fedez

Addio a Fausto Cogliati, produttore e autore di grandi successi.

La musica italiana piange Fausto Cogliati, storico produttore, autore e compositore, scomparso improvvisamente. Apprendiamo la notizia dal profilo ufficiale di Eros Ramazzotti, con cui Cogliati ha collaborato a lungo. Il cantautore ha dedicato a Fausto un messaggio carico di dolore:

“Fratello ti voglio bene, già mi manchi… ciao Fausto.”

Anche sul profilo Instagram ufficiale di Cogliati, tra i commenti all’ultimo post pubblicato, è apparso un toccante messaggio di Eros: “Ciao fratello mio, non mi hai dato neanche il tempo di salutarti. Ti voglio bene per sempre ❤️💔😔”, lasciando trasparire il vuoto che la sua perdita ha lasciato in chi lo conosceva e lo stimava.

Fausto cogliati, una figura poliedrica nella musica italiana

Fausto Cogliati inizia il suo percorso come chitarrista nei Lijao, una band prodotta da Alberto Salerno, e si afferma negli anni come produttore poliedrico e figura di riferimento nel panorama musicale italiano.

Fausto ha mosso i primi passi accanto a Franco Godi, noto come “Mr. Jingle”, che lo ha guidato nel mondo della pubblicità e insegnato a sintetizzare le idee musicali, competenza che ha poi applicato alle sue produzioni discografiche.

Tra i suoi primi successi figura la produzione del disco d’esordio degli Articolo 31, Messa di Vespiri, che conteneva il celebre brano Maria Maria.

Per anni Fausto ha lavorato con Eros Ramazzotti nei suoi studi di registrazione creando con l’artista un legame indissolubile. Nel tempo, ha lasciato lo studio di Eros, dove ha lavorato a produzioni di alto livello, per aprire il proprio spazio creativo.

Ha prodotto brani importanti, tra cui Cigno nero di Fedez, Amazing di Francesca Michielin, canzone inclusa nella colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2.

Ta i dischi prodotti da Fausto troviamo oltre agli storici degli Articolo 31 e tutti i dischi da solista di J-Ax, Sig.Brainwash, l’arte di accontentare e Pop-hoolista di Fedez, A’ verità di Rocco Hunt, 1995 di Lorenzo Fragola, e ancora LowLow, Alessio Bernabei e, tra i più recenti, Etnea di Marcella Bella.

Come produttore di live e tour, ha collaborato con artisti come Elodie, Tommaso Paradiso e Ultimo, curando alcuni dei concerti più importanti nei principali stadi italiani.

La sua esperienza lo ha portato anche nel mondo della televisione, dove è stato producer per X Factor nelle edizioni dalla 8 alla 12, lavorando con giovani talenti e contribuendo al successo di artisti come Lorenzo Fragola, Gaia, Roshelle e Madh.

Non solo musica: Fausto ha lasciato il segno anche nel mondo della pubblicità e della moda, collaborando con marchi internazionali e curando le musiche delle sfilate di Giorgio Armani.

Negli ultimi anni, Cogliati aveva avviato una collaborazione con Vivo Concerti, lavorando con artisti emergenti e consolidati, tra cui Thegiornalisti, Naska, Benji & Fede e altri nomi di spicco. La sua capacità di valorizzare le peculiarità artistiche e umane di ogni progetto lo ha reso una figura insostituibile nel settore.

Con una carriera costellata di successi e collaborazioni indimenticabili, Fausto Cogliati lascia un vuoto profondo nel mondo della musica e un’eredità artistica che continuerà a vivere attraverso le sue creazioni e le persone che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.