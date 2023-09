Valerio Scanu sposa Luigi Calcara: i particolari del matrimonio e la dedica al padre

Ieri, giovedì 7 settembre, Valerio Scanu è convolato a nozze con il compagno Luigi Calcara – 32enne originario di Castelvetrano (TP), docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma – nel giorno del compleanno del padre, venuto a mancare nel 2020 dopo aver contratto il Covid-19.

Ad ufficiare il matrimonio, che si è svolto nella Sala Rossa del Campidoglio, è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale, mentre Scanu e Calcara hanno scelto come testimoni i rispettivi fratelli – Alessandro e Fabio – e le loro migliori amiche, Valentina e Raffaella. Ad accompagnarli sono state invece le rispettive madri, che hanno camminato con loro fino all’interno del Campidoglio.

Valerio Scanu, il matrimonio con Luigi Calcara

A svelare i particolari del matrimonio di Scanu e Calcara ci hanno pensato gli invitati, tra i quali possiamo annoverare Orietta Berti, Paola Saulino, Valeria Marini e Laura Freddi.

Sappiamo dunque che la location scelta da Valerio e Luigi è stata la Collinetta Eventi, un casale tra i Castelli Romani circondato da ulivi e vigneti secolari, e che sia il menù che i regali erano a tema Costiera, con ceramiche di Vietri sui tavoli e limoni a chiudere le bomboniere.

Il colore predominante della festa è stato invece il bianco, con qualche nota di blu a ricordare il mare. Ed ecco che, all’uscita dal Campidoglio, sono stati fatti volare in aria proprio dei palloncini blu, colore richiamato anche dai nastri e dai dettagli dei fiori.

A far discutere è stato però l’abito scelto da Scanu. Mentre Luigi ha indossato un completo blu con panciotto e camicia bianca davvero elegante e raffinato, Valerio ha voluto osare, optando per un look total white composto da pantaloni, camicia, panciotto, frac e un sontuoso strascico, che il cantante ha poi tolto non appena è arrivato in location.

VALERIO SCANU E LUIGI CALCARA FINALMENTE SPOSI

Il “Sì” è arrivato a distanza di quasi un anno dalla proposta che Scanu aveva fatto al suo compagno lo scorso novembre nel giorno del suo compleanno, ufficializzando per la prima volta la sua storia d’amore con Luigi (ne abbiamo parlato qui).

Ed ecco che, per ricambiare quel gesto pieno d’amore, la notte prima delle nozze Calcara ha sorpreso il suo futuro sposo con una serenata sulle note de “L’emozione non ha voce“, davanti ad amici e parenti.

