Sick Luke è diventato papà: il nome scelto per il bambino è... epico!

Una splendida notizia arriva dal mondo dell’urban italiana: fra i primi nati “eccellenti” di questo 2023 appena iniziato troviamo anche il figlio di Sick Luke, nato oggi, 3 gennaio. Proprio così: il producer di punta della scena rap e soul italiana ha accolto al mondo il suo primogenito, come confermato da lui stesso con una serie di Instagram Stories davvero molto emozionanti.

Sick Luke è diventato papà: come ha chiamato il figlio?

Per il bebé appena venuto al mondo i due genitori Sick Luke e la compagna Marina (@peachwalnut su Instagram) hanno deciso di scegliere un nome di certo non comune e anche un po’ epico, se così si può definire: il bambino si chiama infatti Teseo! Per quelli che non si ricordassero la sua storia dalle scuole medie o superiori, Teseo fu l’eroe greco che riuscì a sconfiggere il temibile Minotauro, uscendo indenne dal labirinto di Creta grazie al filo di Arianna.

Il piccolo Teseo Barker (ecco il cognome di Sick Luke, all’anagrafe Luca Antonio Barker, che è per metà inglese) è nato alle ore 5.24 del 3 gennaio. Riguardo alla gravidanza, per il resto, Sick Luke ha mantenuto un certo riserbo fino alla fine: per preservare la sua privacy e quella della fidanzata, infatti, il producer si è limitato a confermare l’annuncio del lieto evento in arrivo senza fornire ulteriori dettagli.

Le prime immagini di papà Sick Luke

Subito dopo la nascita dell’adorabile Teseo, Sick Luke si è mostrato ai suoi follower in una veste inedita, quella di amorevole papà. Via Instagram Stories, l’artista ha condiviso un primo piano del piccolo e un’immagine molto toccante di lui con il neonato in braccio, intento a cullarlo dolcemente.

Si chiude così il cerchio su un anno a dir poco straordinario per Sick Luke, che oltre ad essere diventato papà celebrerà il 7 gennaio il primo anniversario del suo debutto discografico con X2.