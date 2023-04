Sangiovanni e Giulia Stabile: è crisi? Il gossip corre sul web, lei sbotta. Ecco cos’ha dichiarato

La storia d’amore fra Sangiovanni e Giulia Stabile è davvero giunta al capolinea? Sarebbe un vero peccato se fosse vero, visto che i due si amano ormai da quasi due anni e mezzo, dopo essersi conosciuti negli studi della scuola di Amici 20.

Al loro rapporto si sono affezionati milioni di telespettatori, soprattutto i più giovani, che raramente si sono ritrovati di fronte ad una storia d’amore così duratura nata in seno al talent show di Maria De Filippi. Anzi, forse è proprio la prima volta che una liaison “amiciana” è andata avanti così a lungo. Perché mai, dunque, si vociferà che l’idillio sia arrivato alla fine?

Gli ultimi rumors sul conto di Giulia Stabile e Sangiovanni

A scatenare i pettegolezzi in prima battuta è stata la regina del gossip di Instagram Deianira Marzano, che sul suo seguitissimo profilo ha condiviso nelle scorse ore via Stories un’indiscrezione che le è stata riferita. Secondo Marzano, infatti, “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”.

Questo è quanto, almeno per il momento. Certo è che i due non si sono fatti vedere molto spesso l’uno sul profilo Instagram dell’altro di recente, nonostante questo non voglia necessariamente dire che fra i due è finita, com’è ovvio. Si tratta di semplici supposizioni.

La risposta di Giulia Stabile ai gossip

La notizia però ha iniziato a circolare in modo incotrollato sui social, tanto da spingere alcuni utenti velenosi a scrivere su TikTok che il cantante sarebbe stato visto in un locale in compagnia di un’altra ragazza misteriosa. Giulia Stabile però non ha intenzione di starsene zitta e ha deciso di rispondere alle voci dei pettegoli a tono. Con un commento pubblicato su TikTok, la ballerina vincitrice di Amici 20 ha scritto, inviperita: