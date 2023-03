Lazza tra ironia e provocazione su Twitter ma interviene Selvaggia Lucarelli

In attesa che stanotte all’una esca il suo nuovo singolo, Zonda, Lazza nelle scorse ore è stato protagonista di un breve battibecco social con Selvaggia Lucarelli.

Tutto è nato da un tweet del rapper postato da Parigi, una frase ironica che, come è ovvio che sia, chi non segue l’artista e non è a conoscenza del suo modo di scherzare, spesso anche un provocatorio come quello del suo “mentore” Emis Killa, può ovviamente fraintendere. Queste le sue parole:

“Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi la. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno“. Il tutto accompagnato dall’Emoji della faccina che piange dal ridere.

A questo punto, come del resto sempre succede su Twitter, sotto il post dell’artista sono comparsi messaggi da parte di fan, haters o semplici “passanti” sul profilo. Commenti che vanno dall’ironia stessa usata dal rapper alle critiche. Lazza ha risposto per le rime.

Per esempio ad un ragazzo che gli scrive “O fra qualche anno lavorerai in quel bar” risponde con: “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando“. O ancora ad una ragazza che afferma: “Ti succede qua non ho capito perché non dovrebbe succederti all’estero” ironizza con un: “Mi è successo in passato ah ah ah, però boh delle volte qualcuno mi scambia per un pusher ancora adesso“.

Tra i botta e risposta di Lazza anche una caduta di stile quando ad una ragazza che commenta con: “Ma anche meno vita” lui risponde con un: “Suca“.

Lei non ci sta e controbatte: “Tesoro ma di nuovo anche meno che non ti ho neanche insultato e mi rispondi con suca, che hai 15 anni? E mi stavi anche simpatico, che ridere“. La discussione va avanti e viene intercettata da Selvaggia Lucarelli che non perde occasione per ripostarla commentando il tutto con: “Lazza il fenomeno”

Accortosi del commento della giornalista Lazzino, come lo chiamano i fan, commenta sotto al post della Lucarelli spiegando l’ironia con cui tutto è partito:

“Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta mi hai nominato. Grazie per il fenomeno“.

Selvaggia dal canto suo commenta con un semplice “prego“. A questo punto Lazza chiude la questione sul suo Twitter con queste parole: