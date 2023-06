Fuori un video in cui Damiano dei Måneskin bacia un’altra. È finita la storia con Giorgia Soleri

Nelle scorse ore è diventato virale un video in cui Damiano David, frontman dei Maneskin, bacia una ragazza in discoteca. Il diffondersi di queste immagini hanno costretto il cantante ad ammettere che lui e la fidanzata, Giorgia Soleri, si sono lasciati.

La vita privata dei quattro giovani artisti che con il loro rock stanno conquistando da più di un anno i palcoscenici mondiali continua a far discutere. E così dopo la notizia del fidanzamento di Victoria De Angelis con Luna Passos, modella brasiliana, arriva ora la conferma della fine della relazione tra il cantante e la modella e influencer Giorgia Soleri.

Nel video che gira in rete si vede Damiano in discoteca in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza. Lui e la bionda si scambiano un lungo e appassionato bacio.

Queste le parole postate sui social da Damiano David dopo la diffusione del video:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”

Recentemente il cantante era stato al centro delle polemiche per uno scatto postato su Instagram (ne abbiamo parlato qui).