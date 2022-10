Ambra sulla questione della Ministra Bernini: "Dissociarmi dall'utilizzo di T'appartengo? Io mi dissocio dall'operato della gente..."

Nei giorni scorsi, durante l’insediamento dei Ministri del Governo Meloni, Anna Maria Bernini, neo Ministra dell’Università e della ricerca, ha usato per accompagnare le storie Instagram del momento del suo giuramento T’appartengo di Ambra Angiolini.

Le polemiche indirizzate alla Bernini sono partite in quanto in molti hanno trovato la canzone, vista la solennità del momento, inopportuna. Critiche che hanno spinto la Ministra a cancellare la storia in questione.

Anche Ambra, da sempre al fianco di alcune cause spesso associate alla corrente politica di sinistra, prima tra tutti quella per i diritti LGBT, è stata bersagliata per non essersi dissociata dall’uso della sua canzone come fatto precedentemente da altri artisti (per esempio La Rappresentante di lista durante la campagna elettorale).

Alcune dichiarazioni, a detta della cantante, showgirl e attrice attualmente impegnata come giudice di X Factor, sarebbero state riportate in modo sbagliato. Per questo Ambra ha voluto spiegare ai microfoni di Radio Capital il perché non si è dissociata dall’uso della sua canzone più nota da parte di Anna Maria Bernini. Ecco il virgolettato integrale delle sue dichiarazioni: