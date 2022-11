Festival di Sanremo 2023, cast: J-Ax, Bocelli, Coez, Mengoni... ma quanti assi ha nella manica Amadeus?

Festival di Sanremo 2023 big in gara. Mancano meno di venti giorni alla termine della presentazione dei brani inediti da parte dei cantanti che vorrebbero entrare nel cast della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. La data in questione è il 28 novembre 2022.

Nel frattempo il direttore artistico e presentatore della kermesse, Amadeus, non è certo rimasto con le mani in mano e ha continuato ad ascoltare le canzoni già pervenute, rimandato al mittente brani che non ha trovato a fuoco o giusti per il suo Festival e incontrato le case discografiche.

Al tempo stesso il web e la stampa, specializzata e non, continuano a lanciare rumors e, spesso e volentieri, liste dei possibili 22 artisti in gara. Cosa che noi, come di consueto, non faremo ancora.

Nella nostra visione delle cose Ama, tra una registrazione e l’altra de I Soliti ignoti, gira con le sue cuffiette nelle orecchie e nel taschino un foglio. Anzi IL FOGLIO, ovvero la lista dei nomi e delle canzoni che vorrebbe portare sul palco del Festival di Sanremo 2023. Un elenco su cui continua (e continuerà fino ai primi di dicembre) a mettere mano per arrivare a quel fatidico numero: 22 cantanti con 22 canzoni.

Ma ad oggi quel numero ancora non esiste. I nomi appuntati sul foglietto più ambito della musica italiana (o magari nelle note dell’iPhone, Ama è un tipo tecnologico) sono non meno di 36.

E allora andiamo a fare una panoramica su alcuni dei nomi che hanno presentato un brano ma, sopratutto, su quelli in pole position per entrare del cast big del Festival di Sanremo 2023.

