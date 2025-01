Settimana di fuoco tra defezioni, corna e tour infiniti. Per fortuna arriva Sanremo!

Ieri mi ha chiamato la mia amica di All Music Italia e mi ha detto: “Mosca, cosa ne pensi di quello che è successo nella musica italiana questa settimana?”.

Cosa ne penso? Ce ne sarebbero di cose da dire sulla musica italiana tra annunci, polemiche e reality show che ci vogliono vendere come vita reale!

Gossip: Sanremo? No, il triangolo Ferragni-Fedez-Achille Lauro

Altro che Festival! Ci aspettavamo la rissa mediatica con Tony Effe, ma Fedez rimischia le carte in tavola. La storia con Chiara Ferragni sarà più finita, ma la Serie TV tra loro due è degna delle creazioni di Aaron Spelling! E ci si è messo di mezzo pure Fabrizio Corona, sempre pronto a dispensare rivelazioni di cui sapevamo di non avere bisogno, che ha svelato che lei lo avrebbe tradito con Achille Lauro. Ferragni, dal canto suo, ha contrattaccato su Instagram, con una serie di storie per dire che Fedez l’ha sempre tradita. A questo punto, l’unica cosa certa è che prima o poi uscirà una docuserie su Netflix.

Concerti e Tour: la musica italiana tra nostalgici e nuove promesse

Max Pezzali non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo aver trasformato in casa i palazzetti di Milano e Roma, annuncia un live-evento allo Stadio Olimpico nel 2026. Il titolo? “Max Forever – Gli Anni D’Oro“. Nel dubbio, riavvolgiamo la musicassetta con la penna Bic e facciamo partire la playlist delle superiori in sottofondo.

Brunori Sas aggiunge una data all’Arena di Verona, Achille Lauro approda al Circo Massimo e Raf celebra i 40 anni di “Self Control” con un tour teatrale. Anche Lazza si prepara a un’estate rovente (come se già non facesse abbastanza caldo di suo) con il “Locura Summer Tour 2025“. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, dal revival nostalgico alle nuove leve.

Sanremo 2025: spoiler, polemiche e premi alla carriera

Il Festival si avvicina e ogni giorno ce n’è una nuova. Carlo Conti ha annunciato i premi alla carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Nel frattempo, la scenografia è stata svelata e sarà una “Techno Hall”, che in pratica significa che potremmo avere il palco che si muove più dei cantanti.

Ma la vera bomba è il ritiro di Emis Killa, coinvolto in un’inchiesta sugli ultrà. La Rai ha deciso di non sostituirlo, riducendo il numero di big in gara a 29. Nel frattempo, Gabry Ponte ha firmato il jingle ufficiale del Festival, quindi prepariamoci ad avere un ritornello elettronico stampato in testa fino al prossimo Natale. Cristina D’Avena, invece, si è occupata della sigla del Fantasanremo che, diciamolo, un po’ ci ha stufato.

Novità musicali: dalle nuove uscite agli album più venduti

Questa settimana nella musica italiana arrivano nuovi album da Dani Faiv, Jovanotti, Ludovico Einaudi e Jake La Furia, mentre tra i singoli in arrivo spicca l’inedito di Luk3 di Amici (spoiler: se non sapete chi è, probabilmente avete più di 20 anni).

Intanto quei nerd di All Music Italia si sono messi a calcolare le canzoni di Sanremo più vendute di sempre. “Due Vite” di Marco Mengoni e “Tango” di Tananai sono tra i brani con più certificazioni, mentre tra i classici spiccano “Nel blu dipinto di blu“, “Vita spericolata” e “Piazza Grande“. Morale della favola: Sanremo passa, ma i grandi successi restano.

Extra: rubano l’auto di Madame, Universal e Spotify fanno pace

Madame ha denunciato su Instagram il furto della sua auto a Milano, offrendo una cena a chi la ritroverà. Peccato che nessuno si sia offerto di farle da chauffeur in cambio di un featuring. Spolier: non l’ha ancora ritrovata.

Sul fronte industria, Universal Music e Spotify hanno stretto un nuovo accordo pluriennale che promette di rivoluzionare lo streaming. Tradotto: aspettatevi nuovi abbonamenti, più pubblicità e qualche altra modalità per farci pagare quello che prima era gratis. Amazon fa scuola

Conclusione: il caos continua.

Tra triangoli amorosi, festival in avvicinamento e tour infiniti, la musica italiana ci ha regalato un mix di nostalgia, polemiche e qualche indagine. E siamo solo all’inizio: con Sanremo alle porte, il delirio è garantito.

La Vostra

Mosca Tze Tze